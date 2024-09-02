https://ria.ru/20240902/putin-1969912212.html

Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем

Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем - РИА Новости, 02.09.2024

Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем

Президент России Владимир Путин поздравил учеников средней образовательной школы №20 имени Героев Отечества Кызыла с новосельем, отметив, что учебное заведение... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:43

2024-09-02T10:43

2024-09-02T10:43

общество

россия

кызыл

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил учеников средней образовательной школы №20 имени Героев Отечества Кызыла с новосельем, отметив, что учебное заведение соответствует всем современным российским стандартам. Ранее Путин в рамках визита в Кызыл прибыл среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. "Разговор наш хочу начать с поздравления с новосельем. Школа впечатляет. Вообще, она современная, соответствует всем российским стандартам", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном". Глава государства добавил, что предъявляемые к российским школам стандарты являются "очень высокими" и их "постоянно повышают".

https://ria.ru/20240902/putin-1969907384.html

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россия

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, кызыл, владимир путин