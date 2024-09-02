https://ria.ru/20240902/putin-1969912212.html
Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем
Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем - РИА Новости, 02.09.2024
Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем
Президент России Владимир Путин поздравил учеников средней образовательной школы №20 имени Героев Отечества Кызыла с новосельем, отметив, что учебное заведение... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:43
2024-09-02T10:43
2024-09-02T10:43
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил учеников средней образовательной школы №20 имени Героев Отечества Кызыла с новосельем, отметив, что учебное заведение соответствует всем современным российским стандартам. Ранее Путин в рамках визита в Кызыл прибыл среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. "Разговор наш хочу начать с поздравления с новосельем. Школа впечатляет. Вообще, она современная, соответствует всем российским стандартам", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном". Глава государства добавил, что предъявляемые к российским школам стандарты являются "очень высокими" и их "постоянно повышают".
https://ria.ru/20240902/putin-1969907384.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кызыл, владимир путин
Общество, Россия, Кызыл, Владимир Путин
Путин поздравил учеников новой школы в Кызыле с новосельем
Путин: школа в Кызыле соответствует всем современным стандартам
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил учеников средней образовательной школы №20 имени Героев Отечества Кызыла с новосельем, отметив, что учебное заведение соответствует всем современным российским стандартам.
Ранее Путин в рамках визита в Кызыл прибыл среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества.
"Разговор наш хочу начать с поздравления с новосельем. Школа впечатляет. Вообще, она современная, соответствует всем российским стандартам", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном".
Глава государства добавил, что предъявляемые к российским школам стандарты являются "очень высокими" и их "постоянно повышают".