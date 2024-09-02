https://ria.ru/20240902/putin-1969911769.html
Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО
Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО
Поддержка бойцов спецоперации - это залог будущих побед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:42
2024-09-02T10:42
2024-09-02T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Поддержка бойцов спецоперации - это залог будущих побед, заявил президент РФ Владимир Путин."Такой ваш настрой внутренний, это и есть самая важная помощь и поддержка, потому что это основа, такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества, а это база для всех наших побед", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
https://ria.ru/20240902/putin-1969916421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО
Путин назвал поддержку бойцов СВО залогом будущих побед
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Поддержка бойцов спецоперации - это залог будущих побед, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такой ваш настрой внутренний, это и есть самая важная помощь и поддержка, потому что это основа, такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества, а это база для всех наших побед", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".