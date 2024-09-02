https://ria.ru/20240902/putin-1969911769.html

Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО

Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО

Поддержка бойцов спецоперации - это залог будущих побед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:42

2024-09-02T10:42

2024-09-02T10:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Поддержка бойцов спецоперации - это залог будущих побед, заявил президент РФ Владимир Путин."Такой ваш настрой внутренний, это и есть самая важная помощь и поддержка, потому что это основа, такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества, а это база для всех наших побед", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".

https://ria.ru/20240902/putin-1969916421.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин