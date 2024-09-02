https://ria.ru/20240902/putin-1969909462.html

Путин рассказал о жителях Тувы, принимающих участие в СВО

Путин рассказал о жителях Тувы, принимающих участие в СВО - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал о жителях Тувы, принимающих участие в СВО

Жители Тувы принимают участие в СВО, защищают каждого и всю страну в целом, это блестящий пример патриотизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:27

2024-09-02T10:27

2024-09-02T11:01

общество

россия

республика тыва

кызыл

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Жители Тувы принимают участие в СВО, защищают каждого и всю страну в целом, это блестящий пример патриотизма, заявил президент России Владимир Путин. "Тува - это особый регион России… Сегодня те традиции, которые были заложены ещё нашими предшественниками, нашими предками, дедушками, бабушками, они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции. Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом. Это блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла. Президент в ходе беседы отметил, что ранее в истории Республика Тыва была союзником СССР по борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html

россия

республика тыва

кызыл

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Путин о вкладе тувинцев в СВО Путин о вкладе тувинцев в СВО 2024-09-02T10:27 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, республика тыва, кызыл, владимир путин