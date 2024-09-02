https://ria.ru/20240902/putin-1969908263.html

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

Путин провел открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 02.09.2024

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

Президент Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла, где ответил на вопросы школьников. Ключевые... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:17

2024-09-02T10:17

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КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла, где ответил на вопросы школьников. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Об успехах в зоне спецоперацииГлава государства подчеркнул, что российские военные за последнее время достигли значительных успехов в освобождении Донбасса от украинских боевиков."Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", — сказал он.Президент указал, что Москва не может позволить, чтобы рядом со страной создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы против нее и постоянно пытаются дестабилизировать Россию. Путин подчеркнул, что своими действиями в зоне СВО Москва защищает и жителей Донбасса, и "наше общее будущее, будущее России".Он также отметил роль уроженцев Тувы в спецоперации, указав, что около десяти тысяч жителей республики принимают участие в СВО.О ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликтаПрезидент объяснил, что киевский режим, вторгаясь в Курскую область, безуспешно рассчитывал помешать освобождению Россией Донбасса."Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачи, которую противник ставил перед собой — остановить наше наступление в Донбассе, он не достиг", — сказал глава государства.Кроме того, нападением на Курскую область Киев также пытался сорвать возможность завершения боевых действий, отметил российский лидер."Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", — объяснил президент.Он подчеркнул, что со временем у киевского режима возникнет желание "действительно, не на словах, а на деле", переходить к переговорам и завершить конфликт мирными средствами. "Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом."Путин также отметил, что Россия сейчас думает о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, которым приходится заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. "Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений", — подчеркнул он.О роли русского языка и историиПрезидент обратил внимание школьников на важность изучения русского языка. Путин отметил, что русский выполняет роль языка межнационального общения в нашей многонациональной стране."Он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ. <...> Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", — сказал он.Глава государства также указал на необходимость знать историю своей страны и семьи."Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и все время подкреплять в своем собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", — подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html

https://ria.ru/20240902/medvedchuk-1969918676.html

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Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле 2024-09-02T10:17 true PT84M05S

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