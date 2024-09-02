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Путин провел открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 02.09.2024
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10:17 02.09.2024 (обновлено: 12:21 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969908263.html
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
Путин провел открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 02.09.2024
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
Президент Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла, где ответил на вопросы школьников. Ключевые... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:17
2024-09-02T12:21
общество
владимир путин
россия
день знаний
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КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла, где ответил на вопросы школьников. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Об успехах в зоне спецоперацииГлава государства подчеркнул, что российские военные за последнее время достигли значительных успехов в освобождении Донбасса от украинских боевиков.&quot;Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами&quot;, — сказал он.Президент указал, что Москва не может позволить, чтобы рядом со страной создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы против нее и постоянно пытаются дестабилизировать Россию. Путин подчеркнул, что своими действиями в зоне СВО Москва защищает и жителей Донбасса, и "наше общее будущее, будущее России".Он также отметил роль уроженцев Тувы в спецоперации, указав, что около десяти тысяч жителей республики принимают участие в СВО.О ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликтаПрезидент объяснил, что киевский режим, вторгаясь в Курскую область, безуспешно рассчитывал помешать освобождению Россией Донбасса.&quot;Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачи, которую противник ставил перед собой — остановить наше наступление в Донбассе, он не достиг&quot;, — сказал глава государства.Кроме того, нападением на Курскую область Киев также пытался сорвать возможность завершения боевых действий, отметил российский лидер."Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", — объяснил президент.Он подчеркнул, что со временем у киевского режима возникнет желание "действительно, не на словах, а на деле", переходить к переговорам и завершить конфликт мирными средствами. &quot;Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом.&quot;Путин также отметил, что Россия сейчас думает о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, которым приходится заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. &quot;Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений&quot;, — подчеркнул он.О роли русского языка и историиПрезидент обратил внимание школьников на важность изучения русского языка. Путин отметил, что русский выполняет роль языка межнационального общения в нашей многонациональной стране."Он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ. &lt;...&gt; Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", — сказал он.Глава государства также указал на необходимость знать историю своей страны и семьи."Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и все время подкреплять в своем собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", — подчеркнул российский лидер.
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Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле
Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле
2024-09-02T10:17
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2024-09-02T10:17
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PT1M49S
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Путин: Вооруженные силы РФ сделают все, чтобы в приграничных с Украиной регионах была восстановлена нормальная жизнь
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общество, владимир путин, россия, день знаний
Общество, Владимир Путин, Россия, День знаний

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

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КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла, где ответил на вопросы школьников. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Об успехах в зоне спецоперации

Глава государства подчеркнул, что российские военные за последнее время достигли значительных успехов в освобождении Донбасса от украинских боевиков.
«

"Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", — сказал он.

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Президент указал, что Москва не может позволить, чтобы рядом со страной создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы против нее и постоянно пытаются дестабилизировать Россию. Путин подчеркнул, что своими действиями в зоне СВО Москва защищает и жителей Донбасса, и "наше общее будущее, будущее России".
Он также отметил роль уроженцев Тувы в спецоперации, указав, что около десяти тысяч жителей республики принимают участие в СВО.

О ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта

Президент объяснил, что киевский режим, вторгаясь в Курскую область, безуспешно рассчитывал помешать освобождению Россией Донбасса.
«

"Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачи, которую противник ставил перед собой — остановить наше наступление в Донбассе, он не достиг", — сказал глава государства.

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Кроме того, нападением на Курскую область Киев также пытался сорвать возможность завершения боевых действий, отметил российский лидер.
"Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", — объяснил президент.
Он подчеркнул, что со временем у киевского режима возникнет желание "действительно, не на словах, а на деле", переходить к переговорам и завершить конфликт мирными средствами.
«

"Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом."

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Путин также отметил, что Россия сейчас думает о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, которым приходится заниматься онлайн либо учиться в других коллективах.
«

"Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений", — подчеркнул он.

О роли русского языка и истории

Президент обратил внимание школьников на важность изучения русского языка. Путин отметил, что русский выполняет роль языка межнационального общения в нашей многонациональной стране.
«
"Он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ. <...> Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе", — сказал он.
Глава государства также указал на необходимость знать историю своей страны и семьи.
"Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и все время подкреплять в своем собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", — подчеркнул российский лидер.
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