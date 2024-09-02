Путин рассказал о развитии внутреннего туризма
Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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Президент добавил, что в разы увеличивается число туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией, в том числе с Тувой.
"Поэтому мы сегодня обязательно об этом поговорим и наметим из общероссийских программ ту часть, которая будет посвящена Туве", - заключил он.