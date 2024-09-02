https://ria.ru/20240902/putin-1969907963.html

Путин рассказал о развитии внутреннего туризма

Путин рассказал о развитии внутреннего туризма - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал о развитии внутреннего туризма

Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:15

2024-09-02T10:15

2024-09-02T10:35

туризм

россия

туризм

владимир путин

кызыл

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил президент России Владимир Путин."У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.Президент добавил, что в разы увеличивается число туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией, в том числе с Тувой."Поэтому мы сегодня обязательно об этом поговорим и наметим из общероссийских программ ту часть, которая будет посвящена Туве", - заключил он.

https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html

https://ria.ru/20240902/sevastopol-1962252421.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, туризм, владимир путин, кызыл