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Путин рассказал о развитии внутреннего туризма - РИА Новости, 02.09.2024
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Туризм
 
10:15 02.09.2024 (обновлено: 10:35 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969907963.html
Путин рассказал о развитии внутреннего туризма
Путин рассказал о развитии внутреннего туризма - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о развитии внутреннего туризма
Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:15
2024-09-02T10:35
туризм
россия
туризм
владимир путин
кызыл
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил президент России Владимир Путин."У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.Президент добавил, что в разы увеличивается число туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией, в том числе с Тувой."Поэтому мы сегодня обязательно об этом поговорим и наметим из общероссийских программ ту часть, которая будет посвящена Туве", - заключил он.
https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html
https://ria.ru/20240902/sevastopol-1962252421.html
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россия, туризм, владимир путин, кызыл
Туризм, Россия, Туризм, Владимир Путин, Кызыл
Путин рассказал о развитии внутреннего туризма

Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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Президент добавил, что в разы увеличивается число туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией, в том числе с Тувой.
"Поэтому мы сегодня обязательно об этом поговорим и наметим из общероссийских программ ту часть, которая будет посвящена Туве", - заключил он.
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