https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html

Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция

Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция - РИА Новости, 02.09.2024

Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:11

2024-09-02T10:11

2024-09-02T10:11

кызыл

россия

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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле.

кызыл

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле 2024-09-02T10:11 true PT84M05S

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Максим Зубков

кызыл, россия, видео