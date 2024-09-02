Рейтинг@Mail.ru
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция - РИА Новости, 02.09.2024
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:11
2024-09-02T10:11
кызыл
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969936103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a28c0090cc46ad272d5459d4f32cc5a.jpg
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле.
кызыл
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле
Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле
2024-09-02T10:11
true
PT84M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969936103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4fa5f606d0f71cae23d5bbe10aa24362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кызыл, россия, видео
Кызыл, Россия
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле.
2024-09-02T10:11
true
PT84M05S

Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле.
 
КызылРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала