https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция - РИА Новости, 02.09.2024
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:11
2024-09-02T10:11
2024-09-02T10:11
кызыл
россия
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле.
кызыл
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969936103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4fa5f606d0f71cae23d5bbe10aa24362.jpg
Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле
Открытый урок "Разговор о важном" с Владимиром Путиным в Кызыле
2024-09-02T10:11
true
PT84M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кызыл, россия, видео
Кызыл, Россия
Открытый урок Путина со школьниками в Кызыле. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле.
2024-09-02T10:11
true
PT84M05S
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле.