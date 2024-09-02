https://ria.ru/20240902/putin-1969904492.html

Путин посетил среднюю школу в Кызыле

Путин посетил среднюю школу в Кызыле - РИА Новости, 02.09.2024

Путин посетил среднюю школу в Кызыле

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:00

2024-09-02T10:00

2024-09-02T10:06

общество

россия

кызыл

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. Школа рассчитана на 835 учащихся, состоит из трех этажей и четырех блок-секций. Образовательное учреждение имеет собственные локальные здания котельной, водозабора, тёплой стоянки для школьного транспорта и очистные сооружения, а также лифтовое хозяйство и оборудование для маломобильных граждан.

https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html

россия

кызыл

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Дарья Буймова

общество, россия, кызыл, владимир путин