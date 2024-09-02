Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил среднюю школу в Кызыле - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 02.09.2024 (обновлено: 10:06 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969904492.html
Путин посетил среднюю школу в Кызыле
Путин посетил среднюю школу в Кызыле - РИА Новости, 02.09.2024
Путин посетил среднюю школу в Кызыле
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:00
2024-09-02T10:06
общество
россия
кызыл
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969905093_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_a0abff63899f3a72efa3d1e086c6d7a7.jpg
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. Школа рассчитана на 835 учащихся, состоит из трех этажей и четырех блок-секций. Образовательное учреждение имеет собственные локальные здания котельной, водозабора, тёплой стоянки для школьного транспорта и очистные сооружения, а также лифтовое хозяйство и оборудование для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html
россия
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969905093_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_80a7dea4c1b5684741b84643e0b108f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, кызыл, владимир путин
Общество, Россия, Кызыл, Владимир Путин
Путин посетил среднюю школу в Кызыле

Путин посетил среднюю школу No20 имени Героев Отечества в Кызыле

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramCредняя общеобразовательная школа № 20 им. Героев Отечества г. Кызыла
Cредняя общеобразовательная школа № 20 им. Героев Отечества г. Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Cредняя общеобразовательная школа № 20 им. Героев Отечества г. Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества.
Школа рассчитана на 835 учащихся, состоит из трех этажей и четырех блок-секций.
Образовательное учреждение имеет собственные локальные здания котельной, водозабора, тёплой стоянки для школьного транспорта и очистные сооружения, а также лифтовое хозяйство и оборудование для маломобильных граждан.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин по видеосвязи открыл новые социальные объекты в регионах
7 августа, 14:53
 
ОбществоРоссияКызылВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала