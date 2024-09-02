https://ria.ru/20240902/putin-1969904492.html
Путин посетил среднюю школу в Кызыле
Путин посетил среднюю школу в Кызыле - РИА Новости, 02.09.2024
Путин посетил среднюю школу в Кызыле
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:00
2024-09-02T10:00
2024-09-02T10:06
общество
россия
кызыл
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969905093_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_a0abff63899f3a72efa3d1e086c6d7a7.jpg
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества. Школа рассчитана на 835 учащихся, состоит из трех этажей и четырех блок-секций. Образовательное учреждение имеет собственные локальные здания котельной, водозабора, тёплой стоянки для школьного транспорта и очистные сооружения, а также лифтовое хозяйство и оборудование для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html
россия
кызыл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969905093_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_80a7dea4c1b5684741b84643e0b108f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кызыл, владимир путин
Общество, Россия, Кызыл, Владимир Путин
Путин посетил среднюю школу в Кызыле
Путин посетил среднюю школу No20 имени Героев Отечества в Кызыле
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Кызыл посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества.
Школа рассчитана на 835 учащихся, состоит из трех этажей и четырех блок-секций.
Образовательное учреждение имеет собственные локальные здания котельной, водозабора, тёплой стоянки для школьного транспорта и очистные сооружения, а также лифтовое хозяйство и оборудование для маломобильных граждан.