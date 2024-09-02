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Путин оценил базу для развития сотрудничества России, Монголии и Китая - РИА Новости, 02.09.2024
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05:33 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969882384.html
Путин оценил базу для развития сотрудничества России, Монголии и Китая
Путин оценил базу для развития сотрудничества России, Монголии и Китая - РИА Новости, 02.09.2024
Путин оценил базу для развития сотрудничества России, Монголии и Китая
России, Монголии и Китаю за прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества, механизм трёхсторонних... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:33
2024-09-02T05:33
россия
монголия
китай
владимир путин
шос
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. России, Монголии и Китаю за прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества, механизм трёхсторонних встреч на уровне глав государств также весьма важен и востребован, РФ заинтересована в работе в таком формате, заявил президент РФ Владимир Путин. "Десять лет назад мы с китайскими коллегами поддержали монгольскую инициативу о создании трёхстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая. Одиннадцатого сентября 2014 года в Душанбе на полях заседания Совета глав государств ШОС состоялась первая такая встреча на высшем уровне. За прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор". Он напомнил, что в 2015 году была одобрена соответствующая "дорожная карта", охватывающая практически все ключевые сферы: политику, экономику, науку и технику, образование и культуру, внешнеполитические вопросы. В 2016 году на уровне профильных ведомств подписана программа создания экономического коридора Китай–Монголия–Россия, нацеленная в первую очередь на максимальное раскрытие уникального транзитного потенциала Монголии, формирование предпосылок для эффективного сопряжения кооперации в рамках Евразийского экономического союза, китайского проекта "Один пояс, один путь" и монгольской программы "Степной путь". "После вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, наш шестой очный саммит прошёл 15 сентября 2022 года в Самарканде. С тех пор по техническим причинам из-за несовпадения рабочих графиков нам не удавалось организовать очередную встречу на высшем уровне. Однако считаем, что этот механизм весьма важен и востребован. И Россия, естественно, заинтересована в содержательной работе в таком трёхстороннем формате", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html
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россия, монголия, китай, владимир путин, шос, евразийский экономический союз
Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, ШОС, Евразийский экономический союз
Путин оценил базу для развития сотрудничества России, Монголии и Китая

Путин: Россия, Монголия и КНР заложили надежную базу для развития сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. России, Монголии и Китаю за прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества, механизм трёхсторонних встреч на уровне глав государств также весьма важен и востребован, РФ заинтересована в работе в таком формате, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Десять лет назад мы с китайскими коллегами поддержали монгольскую инициативу о создании трёхстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая. Одиннадцатого сентября 2014 года в Душанбе на полях заседания Совета глав государств ШОС состоялась первая такая встреча на высшем уровне. За прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
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Он напомнил, что в 2015 году была одобрена соответствующая "дорожная карта", охватывающая практически все ключевые сферы: политику, экономику, науку и технику, образование и культуру, внешнеполитические вопросы. В 2016 году на уровне профильных ведомств подписана программа создания экономического коридора Китай–Монголия–Россия, нацеленная в первую очередь на максимальное раскрытие уникального транзитного потенциала Монголии, формирование предпосылок для эффективного сопряжения кооперации в рамках Евразийского экономического союза, китайского проекта "Один пояс, один путь" и монгольской программы "Степной путь".
"После вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, наш шестой очный саммит прошёл 15 сентября 2022 года в Самарканде. С тех пор по техническим причинам из-за несовпадения рабочих графиков нам не удавалось организовать очередную встречу на высшем уровне. Однако считаем, что этот механизм весьма важен и востребован. И Россия, естественно, заинтересована в содержательной работе в таком трёхстороннем формате", - добавил Путин.
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РоссияМонголияКитайВладимир ПутинШОСЕвразийский экономический союз
 
 
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