Путин оценил базу для развития сотрудничества России, Монголии и Китая
Путин: Россия, Монголия и КНР заложили надежную базу для развития сотрудничества
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. России, Монголии и Китаю за прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества, механизм трёхсторонних встреч на уровне глав государств также весьма важен и востребован, РФ заинтересована в работе в таком формате, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Десять лет назад мы с китайскими коллегами поддержали монгольскую инициативу о создании трёхстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая. Одиннадцатого сентября 2014 года в Душанбе на полях заседания Совета глав государств ШОС состоялась первая такая встреча на высшем уровне. За прошедшие годы удалось заложить надёжную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
Он напомнил, что в 2015 году была одобрена соответствующая "дорожная карта", охватывающая практически все ключевые сферы: политику, экономику, науку и технику, образование и культуру, внешнеполитические вопросы. В 2016 году на уровне профильных ведомств подписана программа создания экономического коридора Китай–Монголия–Россия, нацеленная в первую очередь на максимальное раскрытие уникального транзитного потенциала Монголии, формирование предпосылок для эффективного сопряжения кооперации в рамках Евразийского экономического союза, китайского проекта "Один пояс, один путь" и монгольской программы "Степной путь".
"После вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, наш шестой очный саммит прошёл 15 сентября 2022 года в Самарканде. С тех пор по техническим причинам из-за несовпадения рабочих графиков нам не удавалось организовать очередную встречу на высшем уровне. Однако считаем, что этот механизм весьма важен и востребован. И Россия, естественно, заинтересована в содержательной работе в таком трёхстороннем формате", - добавил Путин.