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Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая - РИА Новости, 02.09.2024
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05:27 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html
Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая
Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая
Трехсторонняя кооперация РФ, Монголии и Китая будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, заявил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:27
2024-09-02T05:27
владимир путин
россия
монголия
китай
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трехсторонняя кооперация РФ, Монголии и Китая будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, заявил президент России Владимир Путин. Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. "Убеждён, что сотрудничество в двустороннем, а тем более в трёхстороннем формате сможет успешно развиваться только тогда, когда оно будет выгодно всем участвующим в нём сторонам", - отметил Путин в интервью, говоря о РФ, КНР и Монголии.
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html
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владимир путин, россия, монголия, китай
Владимир Путин, Россия, Монголия, Китай
Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая

Путин: сотрудничество РФ, Монголии и КНР будет расти с условием общей выгоды

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трехсторонняя кооперация РФ, Монголии и Китая будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, заявил президент России Владимир Путин.
Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.
Почетный караул у Государственного дворца на площади имени Д. Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Россия и Монголия работают над договором по льготному обеспечению топливом
05:15
"Убеждён, что сотрудничество в двустороннем, а тем более в трёхстороннем формате сможет успешно развиваться только тогда, когда оно будет выгодно всем участвующим в нём сторонам", - отметил Путин в интервью, говоря о РФ, КНР и Монголии.
 
Владимир ПутинРоссияМонголияКитай
 
 
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