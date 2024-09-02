https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html

Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая

Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая - РИА Новости, 02.09.2024

Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая

Трехсторонняя кооперация РФ, Монголии и Китая будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, заявил... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:27

2024-09-02T05:27

2024-09-02T05:27

владимир путин

россия

монголия

китай

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трехсторонняя кооперация РФ, Монголии и Китая будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, заявил президент России Владимир Путин. Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. "Убеждён, что сотрудничество в двустороннем, а тем более в трёхстороннем формате сможет успешно развиваться только тогда, когда оно будет выгодно всем участвующим в нём сторонам", - отметил Путин в интервью, говоря о РФ, КНР и Монголии.

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html

россия

монголия

китай

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владимир путин, россия, монголия, китай