https://ria.ru/20240902/putin-1969881374.html

Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских СМИ

Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

Путин раскритиковал действия Запада в отношении российских СМИ

Действия западных стран против российских журналистов противоречат демократическим принципам свободы слова, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:20

2024-09-02T05:20

2024-09-02T05:20

россия

монголия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Действия западных стран против российских журналистов противоречат демократическим принципам свободы слова, заявил президент России Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор", которое президент дал в преддверии визита в Монголию, Путин сообщил, что практически во всех западных странах чинят различные препоны работающим там российским журналистам, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против СМИ РФ, информационных интернет-ресурсов. "Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240902/zhurnalisty-1969881242.html

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монголия

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россия, монголия, владимир путин