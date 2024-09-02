https://ria.ru/20240902/putin-1969879793.html

У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин

У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин

Происходящее сейчас на Украине имеет свои исторические предпосылки, однако руководители СССР не предполагали, что Союз перестанет существовать и распадётся по... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:02

2024-09-02T05:02

2024-09-02T05:02

украина

монголия

ссср

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Происходящее сейчас на Украине имеет свои исторические предпосылки, однако руководители СССР не предполагали, что Союз перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор" он отметил, что на нынешнюю ситуацию на Украине повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. По его словам, последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли в этом свою негативную роль. "Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам. Поэтому происходящее сейчас, безусловно, имеет свои исторические предпосылки", - заявил Путин, отвечая на вопросы издания в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877460.html

украина

монголия

ссср

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украина, монголия, ссср, владимир путин