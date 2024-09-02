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У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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05:02 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969879793.html
У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин
У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин
Происходящее сейчас на Украине имеет свои исторические предпосылки, однако руководители СССР не предполагали, что Союз перестанет существовать и распадётся по... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:02
2024-09-02T05:02
украина
монголия
ссср
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Происходящее сейчас на Украине имеет свои исторические предпосылки, однако руководители СССР не предполагали, что Союз перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор" он отметил, что на нынешнюю ситуацию на Украине повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. По его словам, последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли в этом свою негативную роль. "Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам. Поэтому происходящее сейчас, безусловно, имеет свои исторические предпосылки", - заявил Путин, отвечая на вопросы издания в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877460.html
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украина, монголия, ссср, владимир путин
Украина, Монголия, СССР, Владимир Путин
У происходящего на Украине есть свои исторические предпосылки, заявил Путин

Путин: у происходящего сейчас на Украине есть свои исторические предпосылки

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Происходящее сейчас на Украине имеет свои исторические предпосылки, однако руководители СССР не предполагали, что Союз перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам, заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью монгольской газете "Оноодор" он отметил, что на нынешнюю ситуацию на Украине повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. По его словам, последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли в этом свою негативную роль.
"Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам. Поэтому происходящее сейчас, безусловно, имеет свои исторические предпосылки", - заявил Путин, отвечая на вопросы издания в преддверии своего визита в Монголию.
Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
Государственные флаг и герб СССР - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин отметил негативную роль политики СССР в нынешней ситуации на Украине
04:12
 
УкраинаМонголияСССРВладимир Путин
 
 
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