https://ria.ru/20240902/putin-1969879665.html
Путин назвал целью США и Запада полный контроль над Украиной
Путин назвал целью США и Запада полный контроль над Украиной - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал целью США и Запада полный контроль над Украиной
США и Запад десятилетиями добивались полного контроля над Украиной, финансировали националистические и антироссийские организации в этой стране, заявил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:00
2024-09-02T05:00
2024-09-02T05:00
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США и Запад десятилетиями добивались полного контроля над Украиной, финансировали националистические и антироссийские организации в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении десятилетий они (США и Запад - ред.) добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования", - сказал он в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
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украина, сша, россия, владимир путин, в мире
Украина, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал целью США и Запада полный контроль над Украиной
Путин: США и Запад десятилетиями добивались полного контроля над Украиной