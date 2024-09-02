https://ria.ru/20240902/putin-1969879507.html
Путин: сегодня виден итог разрушительного плана Запада в отношении Украины
Путин: сегодня виден итог разрушительного плана Запада в отношении Украины - РИА Новости, 02.09.2024
Путин: сегодня виден итог разрушительного плана Запада в отношении Украины
Сегодня наблюдается закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:56
2024-09-02T04:56
2024-09-02T04:56
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сегодня наблюдается закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля. "Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969879130.html
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владимир путин, украина, россия, монголия
Владимир Путин, Украина, Россия, Монголия
Путин: сегодня виден итог разрушительного плана Запада в отношении Украины
Путин: сегодня виден итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины