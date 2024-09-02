https://ria.ru/20240902/putin-1969879507.html

Путин: сегодня виден итог разрушительного плана Запада в отношении Украины

Путин: сегодня виден итог разрушительного плана Запада в отношении Украины - РИА Новости, 02.09.2024

Путин: сегодня виден итог разрушительного плана Запада в отношении Украины

Сегодня наблюдается закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:56

2024-09-02T04:56

2024-09-02T04:56

владимир путин

украина

россия

монголия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сегодня наблюдается закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля. "Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969879130.html

украина

россия

монголия

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владимир путин, украина, россия, монголия