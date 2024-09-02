Рейтинг@Mail.ru
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969879262.html
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности
Россия и Монголия прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:53
2024-09-02T04:53
россия
монголия
китай
владимир путин
улан-баторская железная дорога
роснефть
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673554_223:621:2760:2048_1920x0_80_0_0_c82a62aeaf654984aa355eb34f14e09e.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги, заявил президент РФ Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля. "В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации "Роснефть" в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании "Интер РАО-Экспорт", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html
россия
монголия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673554_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_0f2daa2e06590cd1961c951addda8a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монголия, китай, владимир путин, улан-баторская железная дорога, роснефть, экономика
Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Улан-Баторская железная дорога, Роснефть, Экономика
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности

Путин: РФ и Монголия работают над новыми проектами в экономике и промышленности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги, заявил президент РФ Владимир Путин.
В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"
04:32
"В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации "Роснефть" в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании "Интер РАО-Экспорт", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
 
РоссияМонголияКитайВладимир ПутинУлан-Баторская железная дорогаРоснефтьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала