https://ria.ru/20240902/putin-1969879262.html

Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности

Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности - РИА Новости, 02.09.2024

Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности

Россия и Монголия прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:53

2024-09-02T04:53

2024-09-02T04:53

россия

монголия

китай

владимир путин

улан-баторская железная дорога

роснефть

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги, заявил президент РФ Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля. "В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации "Роснефть" в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании "Интер РАО-Экспорт", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".

https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html

россия

монголия

китай

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россия, монголия, китай, владимир путин, улан-баторская железная дорога, роснефть, экономика