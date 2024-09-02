https://ria.ru/20240902/putin-1969879262.html
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности
Россия и Монголия прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:53
2024-09-02T04:53
2024-09-02T04:53
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монголия
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владимир путин
улан-баторская железная дорога
роснефть
экономика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги, заявил президент РФ Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", его текст был опубликован на сайте Кремля. "В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации "Роснефть" в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании "Интер РАО-Экспорт", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
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россия, монголия, китай, владимир путин, улан-баторская железная дорога, роснефть, экономика
Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Улан-Баторская железная дорога, Роснефть, Экономика
Россия и Монголия прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности
Путин: РФ и Монголия работают над новыми проектами в экономике и промышленности