https://ria.ru/20240902/putin-1969877651.html

Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин

Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин

Средства массовой информации в России свободны, это твёрдо гарантировано Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:19

2024-09-02T04:19

2024-09-02T05:28

россия

монголия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средства массовой информации в России свободны, это твёрдо гарантировано Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин."В России средства массовой информации свободны. Это твёрдо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере", - сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию.Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html

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россия, монголия, владимир путин