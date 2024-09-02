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Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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04:19 02.09.2024 (обновлено: 05:28 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969877651.html
Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин
Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин
Средства массовой информации в России свободны, это твёрдо гарантировано Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:19
2024-09-02T05:28
россия
монголия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средства массовой информации в России свободны, это твёрдо гарантировано Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин."В России средства массовой информации свободны. Это твёрдо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере", - сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию.Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html
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россия, монголия, владимир путин
Россия, Монголия, Владимир Путин
Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин

Путин: СМИ в России свободы, это твердо гарантировано Конституцией

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Средства массовой информации в России свободны, это твёрдо гарантировано Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России средства массовой информации свободны. Это твёрдо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере", - сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин назвал условие для развития сотрудничества России, Монголии и Китая
05:27
Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.
 
РоссияМонголияВладимир Путин
 
 
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