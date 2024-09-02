https://ria.ru/20240902/putin-1969877264.html
Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
Президент России Владимир Путин назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:06
2024-09-02T04:06
2024-09-02T04:45
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США."Вместе с тем главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США", - заявил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию.Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969878693.html
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Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
Путин назвал главной причиной трагедии на Украине антироссийскую политику Запада