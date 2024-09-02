https://ria.ru/20240902/putin-1969877264.html

Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине

Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине - РИА Новости, 02.09.2024

Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине

Президент России Владимир Путин назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:06

2024-09-02T04:06

2024-09-02T04:45

украина

сша

в мире

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673554_223:621:2760:2048_1920x0_80_0_0_c82a62aeaf654984aa355eb34f14e09e.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США."Вместе с тем главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США", - заявил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Монголию.Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969878693.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, в мире, владимир путин, россия