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Путин прибыл в Кызыл - РИА Новости, 02.09.2024
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02:49 02.09.2024 (обновлено: 03:32 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969874581.html
Путин прибыл в Кызыл
Путин прибыл в Кызыл - РИА Новости, 02.09.2024
Путин прибыл в Кызыл
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва Кызыл. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T02:49
2024-09-02T03:32
кызыл
владимир путин
россия
политика
владислав ховалыг
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва Кызыл.Глава государства в Кызыле проведет открытый урок "Разговор о важном", посетит среднюю школу №20 имени Героев Отечества, а также Кызыльское президентское кадетское училище.Кроме того, в планах у Путина совещание по вопросам развития Тувы, а также встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом.На следующей неделе глава глава государства посетит с визитом Монголию, а затем примет участие в Восточном экономическом форуме.
https://ria.ru/20240901/putin-1969813264.html
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кызыл, владимир путин, россия, политика, владислав ховалыг
Кызыл, Владимир Путин, Россия, Политика, Владислав Ховалыг
Путин прибыл в Кызыл

Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета . Архивное фото
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва Кызыл.
Глава государства в Кызыле проведет открытый урок "Разговор о важном", посетит среднюю школу №20 имени Героев Отечества, а также Кызыльское президентское кадетское училище.
Кроме того, в планах у Путина совещание по вопросам развития Тувы, а также встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом.
На следующей неделе глава глава государства посетит с визитом Монголию, а затем примет участие в Восточном экономическом форуме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Вчера, 14:37
 
КызылВладимир ПутинРоссияПолитикаВладислав Ховалыг
 
 
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