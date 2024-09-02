https://ria.ru/20240902/putin-1969874581.html
Путин прибыл в Кызыл
Путин прибыл в Кызыл - РИА Новости, 02.09.2024
Путин прибыл в Кызыл
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва Кызыл. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T02:49
2024-09-02T02:49
2024-09-02T03:32
кызыл
владимир путин
россия
политика
владислав ховалыг
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва Кызыл.Глава государства в Кызыле проведет открытый урок "Разговор о важном", посетит среднюю школу №20 имени Героев Отечества, а также Кызыльское президентское кадетское училище.Кроме того, в планах у Путина совещание по вопросам развития Тувы, а также встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом.На следующей неделе глава глава государства посетит с визитом Монголию, а затем примет участие в Восточном экономическом форуме.
https://ria.ru/20240901/putin-1969813264.html
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кызыл, владимир путин, россия, политика, владислав ховалыг
Кызыл, Владимир Путин, Россия, Политика, Владислав Ховалыг