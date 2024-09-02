https://ria.ru/20240902/putin-1969874581.html

Путин прибыл в Кызыл

Путин прибыл в Кызыл - РИА Новости, 02.09.2024

Путин прибыл в Кызыл

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва Кызыл. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T02:49

2024-09-02T02:49

2024-09-02T03:32

кызыл

владимир путин

россия

политика

владислав ховалыг

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу республики Тыва Кызыл.Глава государства в Кызыле проведет открытый урок "Разговор о важном", посетит среднюю школу №20 имени Героев Отечества, а также Кызыльское президентское кадетское училище.Кроме того, в планах у Путина совещание по вопросам развития Тувы, а также встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом.На следующей неделе глава глава государства посетит с визитом Монголию, а затем примет участие в Восточном экономическом форуме.

https://ria.ru/20240901/putin-1969813264.html

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кызыл, владимир путин, россия, политика, владислав ховалыг