https://ria.ru/20240902/proekt-1970098287.html

На Украине запустили проект по подготовке женщин-дальнобойщиков

На Украине запустили проект по подготовке женщин-дальнобойщиков - РИА Новости, 02.09.2024

На Украине запустили проект по подготовке женщин-дальнобойщиков

Пилотный проект по подготовке женщин-водителей в сфере грузовых перевозок стартовал на Украине на фоне кадрового дефицита, сообщили в кабмине страны. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:17

2024-09-02T21:17

2024-09-02T21:17

в мире

украина

владимир зеленский

ирина верещук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подготовке женщин-водителей в сфере грузовых перевозок стартовал на Украине на фоне кадрового дефицита, сообщили в кабмине страны. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ вызвала дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими". "Стартует пилотный проект по подготовке водителей грузовиков для дальнейшего трудоустройства. Инициатива направлена на расширение профессионального потенциала женщин в сфере перевозок, что особенно важно в условиях повышенного спроса на квалифицированных водителей-дальнобойщиков, учитывая кадровый кризис", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. По информации ведомства, планируется обучить 100 женщин. Выпускницам обещают трудоустройство в частных компаниях, специализирующихся на грузовых перевозках. В правительстве отметили, что дефицит водителей грузовиков на частных предприятиях достигает около 30%. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила набирать на работу в военкоматы женщин, чтобы высвободить мужчин для службы в боевых частях. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947511640.html

https://ria.ru/20240724/zhenschiny-1961818786.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ирина верещук, вооруженные силы украины