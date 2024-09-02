https://ria.ru/20240902/proekt-1969957397.html

Проект "Чистая страна" досрочно завершили в Нижегородской области

Проект "Чистая страна" досрочно завершили в Нижегородской области - РИА Новости, 02.09.2024

Проект "Чистая страна" досрочно завершили в Нижегородской области

Федеральный проект "Чистая страна" досрочно завершен в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:31

2024-09-02T12:31

2024-09-02T12:31

нижегородская область

нижний новгород

жкх

глеб никитин

денис егоров

отходы

бытовой мусор

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Федеральный проект "Чистая страна" досрочно завершен в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов "Игумново-2" в районе бывшего полигона ТБО "Игумново" в Дзержинском городском округе полностью ликвидирована. Объект стал завершающим в региональном перечне федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Таким образом, регион исполнил обязательства по федеральному проекту на четыре месяца раньше заявленного срока", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, свалки ТБО около Дзержинска были символами бесхозяйственного отношения к природе. "Федеральный проект "Чистая страна" позволил решить проблему. Всего же благодаря проделанной работе на всех объектах по региону более 200 гектаров земель возвращено в хозяйственный оборот. Специалистами был получен большой опыт работы с такими объектами. Работа будет продолжена в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" уже нового национального проекта", - приводятся в сообщении слова Никитина. Федеральный проект "Чистая страна" позволил ликвидировать семь несанкционированных свалок в черте городов Нижегородской области и два объекта накопленного вреда в Дзержинске. На тех объектах, где позволяли проектные условия, был использован инновационный метод сухого грохочения. Нижегородская область стала одним из пилотных регионов в России по реализации природоохранного проекта с применением такой технологии рекультивации. "При разработке проектной документации на ликвидацию свалки в районе бывшего полигона ТБО "Игумново" было рассмотрено несколько способов рекультивации для определения оптимального технического решения. В результате был выбран метод механической сепарации. Проектное решение заключается в максимальной степени обработки масс отходов и выделения из них компонентов для их вторичного использования и осуществления работ по рекультивации. К захоронению на специализированном объекте размещения отходов предусмотрены только те отходы, вторичное использование которых невозможно либо экономически неоправданно", - пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. Работы по рекультивации стартовали в 2023 году. Площадь свалки – 12,1 гектара, объем отходов - 244,2 тысячи кубических метров, масса - почти 400 тысяч тонн. Стоимость контракта составила 640,75 миллиона рублей. Нижегородская область приступила к реализации федерального проекта "Чистая страна" в части ликвидации свалок в границах городов в 2020 году. В проект вошли свалки на улице Заовражной, Московском шоссе и Шуваловской промзоне в Нижнем Новгороде, в Первомайске на склоне реки Умочь, бывшая городская свалка Богородска и по одному объекту в Дзержинском округе и Володарском районе.

https://ria.ru/20240828/blagoustroystvo-1969021883.html

https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, жкх, глеб никитин, денис егоров, отходы, бытовой мусор