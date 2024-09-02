https://ria.ru/20240902/proekt-1969903266.html

Проект "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по заводам

Проект "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по заводам - РИА Новости, 02.09.2024

Проект "Открой#Моспром" начал регистрацию на экскурсии по заводам

В рамках проекта "Открой#Моспром" открылась регистрация на экскурсии по столичным промышленным предприятиям, заявил в понедельник министр правительства Москвы,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:13

2024-09-02T12:13

2024-09-02T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969902455_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_f44dd5bc892492b5994ebdbba220727f.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" открылась регистрация на экскурсии по столичным промышленным предприятиям, заявил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что скоро начнется седьмой сезон проекта в этому году. С 9 по 20 сентября для всех желающих свои двери откроет 25 фабрик и заводов столицы."Москва активно развивает промышленный туризм. Это большая и важная работа, которая включает в себя, например, создание интерактивных выставок, посвященных индустрии, и проведение экскурсий по действующим предприятиям. Так, с 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” мы показываем жителям и гостям столицы, как устроены московские заводы, а также знакомим их с процессом производства продукции ежедневного пользования и высокотехнологичных изделий. В рамках нового сезона проекта 25 предприятий проведут свыше 150 экскурсий, а также 70 мастер-классов", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.И добавил, что посетители узнают, как изготавливают лифты, косметику, авиационные двигатели, мороженое, космический хлеб и пр.Так, на площадке концерна "Бабаевский" посетители познакомятся с процессом изготовления кондитерских изделий: конфет, шоколада, карамели и пр. На производстве компании "Фабрика вентиляции “Галвент” гости узнают, как изготавливают современные системы вентиляции, которые устанавливают в домах и нежилых помещениях по всей стране.Посетить можно будет и косметическую фабрику "Свобода". Здесь выпускает уходовую и декоративную косметику, зубные пасты, шампуни и многое другое.В ДИПП уточнили, что в этом сезоне к проекту присоединился "Сибур полилаб" — научная площадка компании "Сибур", где разрабатывают новые полимерные материалы. Они могут быть использованы в различных отраслях экономики — от товаров народного потребления до авиакосмической промышленности.Научно-исследовательский центр сфокусирован, в частности, на вовлечении вторичного сырья в производство готовых продуктов. Компания выпускает около 30 марок полимеров, в которых содержится до 70% вторичных материалов. Из этого сырья делают экоупаковку для воды, прохладительных напитков, молока, йогуртов, флаконы для косметики и даже мебель.По словам гендиректора предприятия Константина Вернигорова, проект "Открой#Моспром" открывает новые возможности для знакомства с достижениями отечественной науки и промышленности. Каждый может увидеть, как инновации в области полимеров помогают создавать устойчивые и экологичные продукты будущего. В рамках проекта москвичи и гости столицы могут посетить павильон "Дом полимеров" на ВДНХ и узнать, как создаются современные синтетические материалы и в каких отраслях они используются, а также получить информацию, как правильно сортировать пластик.Проект "Открой#Моспром" начался в 2019 году. На сегодняшний день он объединяет свыше 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость проекта подтверждают награды. Например, он был отмечен в категориях "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион — наставник по промышленному туризму" в рамках программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность и номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен".Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что с начала 2024 года к проекту присоединились порядка миллиона человек, а за все время работы в нем приняли участие 16 млн гостей и жителей столицы.

https://ria.ru/20240902/promvystavka-1969850447.html

https://ria.ru/20240827/produktsiya-1968735948.html

https://ria.ru/20240829/proizvodstvo-1969142539.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин