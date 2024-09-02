https://ria.ru/20240902/primore-1969905925.html
В Приморье двое задержаны за попытку довести до самоубийства ветерана СВО
В Приморье двое задержаны за попытку довести до самоубийства ветерана СВО - РИА Новости, 02.09.2024
В Приморье двое задержаны за попытку довести до самоубийства ветерана СВО
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам вымогательства денег у ветерана СВО, потерявшего руку, и доведения его до попытки самоубийства,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:28
2024-09-02T10:28
2024-09-02T11:26
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам вымогательства денег у ветерана СВО, потерявшего руку, и доведения его до попытки самоубийства, двое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Следственный Комитет РФ 1 сентября сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия. В краевом УМВД сообщили, что в полицию обратился 27-летний мужчина с заявлением об оказании содействия в розыске брата, который хотел свести счеты с жизнью. Мужчину нашли в бессознательном состоянии, его госпитализировали. "Подозреваемые в совершении противоправных действий установлены, двое из них задержаны. Решается вопрос о передаче уголовного дела в органы военного следствия", - отметил собеседник агентства. Он также сообщил, что прокуратура возбудила уголовные дела по фактам вымогательства и доведения попытки самоубийства 21-летнего участника СВО. Сам пострадавший проходит лечение в КГАУЗ "Владивостокская краевая клиническая больница № 2". Кроме того, прокуратура Приморья организовала проверку по информации, озвученной в видеоролике, записанном потерпевшим, где он сообщил о бездействии правоохранительных органов по его обращениям. "Сегодня прокурор Хасанского района Денис Крейнович прибыл к родственникам потерпевшего, чтобы дополнительно опросить их об обстоятельствах, предшествовавших попытке суицида", - заявили в ведомстве. Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") в своем Telegram-канале сообщил, ссылаясь на публикации в соцсетях, что ветеран, лишившийся в ходе боевых действий руки, был доведен до попытки суицида этнической бандой, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться.
https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html
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происшествия, россия, хасанский район, александр бастрыкин, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия
Происшествия, Россия, Хасанский район, Александр Бастрыкин, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Единая Россия
В Приморье двое задержаны за попытку довести до самоубийства ветерана СВО
В Приморье задержали подозреваемых в вымогательстве выплат у бойца спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам вымогательства денег у ветерана СВО, потерявшего руку, и доведения его до попытки самоубийства, двое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Следственный Комитет РФ 1 сентября сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия.
В краевом УМВД сообщили, что в полицию обратился 27-летний мужчина с заявлением об оказании содействия в розыске брата, который хотел свести счеты с жизнью. Мужчину нашли в бессознательном состоянии, его госпитализировали.
"Подозреваемые в совершении противоправных действий установлены, двое из них задержаны. Решается вопрос о передаче уголовного дела в органы военного следствия", - отметил собеседник агентства. Он также сообщил, что прокуратура возбудила уголовные дела по фактам вымогательства и доведения попытки самоубийства 21-летнего участника СВО. Сам пострадавший проходит лечение в КГАУЗ "Владивостокская краевая клиническая больница № 2".
Кроме того, прокуратура Приморья организовала проверку по информации, озвученной в видеоролике, записанном потерпевшим, где он сообщил о бездействии правоохранительных органов по его обращениям. "Сегодня прокурор Хасанского района Денис Крейнович прибыл к родственникам потерпевшего, чтобы дополнительно опросить их об обстоятельствах, предшествовавших попытке суицида", - заявили в ведомстве.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") в своем Telegram-канале сообщил, ссылаясь на публикации в соцсетях, что ветеран, лишившийся в ходе боевых действий руки, был доведен до попытки суицида этнической бандой, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться.