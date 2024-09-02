https://ria.ru/20240902/primore-1969905925.html

В Приморье двое задержаны за попытку довести до самоубийства ветерана СВО

В Приморье двое задержаны за попытку довести до самоубийства ветерана СВО - РИА Новости, 02.09.2024

В Приморье двое задержаны за попытку довести до самоубийства ветерана СВО

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам вымогательства денег у ветерана СВО, потерявшего руку, и доведения его до попытки самоубийства,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:28

2024-09-02T10:28

2024-09-02T11:26

происшествия

россия

хасанский район

александр бастрыкин

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968563967_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fb92cacfb410634687da2639bdfb08bf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам вымогательства денег у ветерана СВО, потерявшего руку, и доведения его до попытки самоубийства, двое подозреваемых задержаны, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Следственный Комитет РФ 1 сентября сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия. В краевом УМВД сообщили, что в полицию обратился 27-летний мужчина с заявлением об оказании содействия в розыске брата, который хотел свести счеты с жизнью. Мужчину нашли в бессознательном состоянии, его госпитализировали. "Подозреваемые в совершении противоправных действий установлены, двое из них задержаны. Решается вопрос о передаче уголовного дела в органы военного следствия", - отметил собеседник агентства. Он также сообщил, что прокуратура возбудила уголовные дела по фактам вымогательства и доведения попытки самоубийства 21-летнего участника СВО. Сам пострадавший проходит лечение в КГАУЗ "Владивостокская краевая клиническая больница № 2". Кроме того, прокуратура Приморья организовала проверку по информации, озвученной в видеоролике, записанном потерпевшим, где он сообщил о бездействии правоохранительных органов по его обращениям. "Сегодня прокурор Хасанского района Денис Крейнович прибыл к родственникам потерпевшего, чтобы дополнительно опросить их об обстоятельствах, предшествовавших попытке суицида", - заявили в ведомстве. Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") в своем Telegram-канале сообщил, ссылаясь на публикации в соцсетях, что ветеран, лишившийся в ходе боевых действий руки, был доведен до попытки суицида этнической бандой, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться.

https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html

https://ria.ru/20240901/doklad-1969859038.html

россия

хасанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хасанский район, александр бастрыкин, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия