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В КЧР подростку вынесли приговор за убийство и изнасилование детей - РИА Новости, 02.09.2024
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19:04 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/prigovor-1970077402.html
В КЧР подростку вынесли приговор за убийство и изнасилование детей
В КЧР подростку вынесли приговор за убийство и изнасилование детей - РИА Новости, 02.09.2024
В КЧР подростку вынесли приговор за убийство и изнасилование детей
Карачаевский городской суд признал виновным 17-летнего местного жителя в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних, сообщает прокуратура... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:04
2024-09-02T19:04
происшествия
россия
карачаевск
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ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Карачаевский городской суд признал виновным 17-летнего местного жителя в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии. "Карачаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу о совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних. В суде установлено, что подсудимый в одном из жилых домов города Карачаевска в начале апреля 2023 года совершил покушение на убийство и на изнасилование девочки, не достигшей 14 лет. Там же 20 апреля 2023 года он убил 10-летнюю девочку, надругавшись над ее трупом", - говорится в сообщении. Местный житель признан виновным по ч.3 ст.30, п. "б" ч.4 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч.3 ст.30, п.п. "а,в,к" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), п.п. "в,д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.244 УК РФ (надругательство над телом умершей). Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Максимальный срок лишения свободы несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления, назначается на срок не свыше 10 лет.
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происшествия, россия, карачаевск
Происшествия, Россия, Карачаевск
В КЧР подростку вынесли приговор за убийство и изнасилование детей

В КЧР подростку дали девять лет за убийство и изнасилование детей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН в режимном корпусе
Сотрудник ФСИН в режимном корпусе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН в режимном корпусе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Карачаевский городской суд признал виновным 17-летнего местного жителя в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.
«
"Карачаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу о совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних. В суде установлено, что подсудимый в одном из жилых домов города Карачаевска в начале апреля 2023 года совершил покушение на убийство и на изнасилование девочки, не достигшей 14 лет. Там же 20 апреля 2023 года он убил 10-летнюю девочку, надругавшись над ее трупом", - говорится в сообщении.
Местный житель признан виновным по ч.3 ст.30, п. "б" ч.4 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч.3 ст.30, п.п. "а,в,к" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), п.п. "в,д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.244 УК РФ (надругательство над телом умершей).
Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Максимальный срок лишения свободы несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления, назначается на срок не свыше 10 лет.
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