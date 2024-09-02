https://ria.ru/20240902/prichina-1969880648.html

"Целенаправленная политика": Путин — о главной причине конфликта на Украине

"Целенаправленная политика": Путин — о главной причине конфликта на Украине - РИА Новости, 02.09.2024

"Целенаправленная политика": Путин — о главной причине конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором рассказал, что стало... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:17

2024-09-02T05:17

2024-09-02T09:49

украина

россия

монголия

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

никита хрущев

улан-баторская железная дорога

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором рассказал, что стало главной причиной нынешней трагедии на Украине, раскритиковал создаваемые на Западе препоны российским журналистам и спортсменам, а также оценил развитие отношений с Улан-Батором. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля."Целенаправленная антироссийская политика"На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов", — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос в интервью.Главной причиной трагедии в соседней стране, по словам президента, стала "целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США"."На протяжении десятилетий они (западные страны. — Прим. ред.) добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования".По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который рассматривает Киев в качестве орудия борьбы с Москвой, подчеркнул глава государства, назвав сложившуюся ситуацию закономерным итогом разрушительной стратегии США и их союзников."Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому. — Прим. ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан", — добавил Путин.О вине советского руководстваПоследствия решений лидеров СССР по национально-территориальному вопросу сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации, отметил президент.Он напомнил, что процесс создания Украины начался сразу после революции 1917 года, когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без четких границ."В дальнейшем границы союзных республик в составе СССР нарезались достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими", — отметил глава государства.Кроме того, уже накануне и после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин включил в состав Украины — как неотъемлемой части Советского Союза — некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.Затем советский лидер Никита Хрущев, по словам Путина, фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР."Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадется по искусственно проведенным внутренним административным границам. Поэтому происходящее сейчас, безусловно, имеет свои исторические предпосылки"."Чинят различные препоны"Запад чинит различные препоны для российских журналистов, которые там работают, и вводит цензуру против российских СМИ, заявил Путин.Действия западных стран против российских журналистов противоречат демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации, подчеркнул он.Раскритиковал президент и запреты в отношении российских спортсменов, которые откровенно нарушают олимпийские принципы о недо­пустимости политизации спорта."Наших атлетов не допускают к участию в соревнованиях, запрещают национальную символику. Дело дошло до того, что полностью отменяют на между­народных турнирах слова "Россия" и "российский". Все это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять", — указал он.Россия выступает за соблюдение политического нейтралитета спорта и продолжит идти по пути демократизации спортивного движения, снятия надуманных барьеров и ограничений, заверил глава государства."Один из приоритетов"Говоря о развитии всестороннего партнерства с Монголией, Путин отметил, что оно остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении."Уверен, что созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться все более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов", — добавил он.Партнерство Москвы и Улан-Батора по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе, отметил президент. Обе стороны, по его словам, прорабатывают новые перспективные проекты в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги.Кроме того, по словам Путина, при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.Трехсторонняя кооперация России, Монголии и Китая будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество станет приносить выгоду всем трем странам, заключил глава государства.

https://ria.ru/20240901/ssha-1969800095.html

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

https://ria.ru/20240625/zapret-1955197038.html

https://rsport.ria.ru/20240901/miranchuk-1969760061.html

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html

украина

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, монголия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, улан-баторская железная дорога, евразийский экономический союз, политика