https://ria.ru/20240902/pozhar-1969965616.html

Пожар в калининградской многоэтажке локализовали

Пожар в калининградской многоэтажке локализовали - РИА Новости, 02.09.2024

Пожар в калининградской многоэтажке локализовали

Пожар в многоэтажном доме в Калининграде локализован, сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:58

2024-09-02T12:58

2024-09-02T13:08

происшествия

калининград

алексей беспрозванных

россия

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КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Калининграде локализован, сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале."Пожар локализован, вся необходимая поддержка пострадавшим будет оказана. Предварительная причина - короткое замыкание. Но причину ещё выясним, работают дознаватели", - написал Беспрозванных.Врио губернатора уточнил, что площадь возгорания - порядка 250 квадратных метров. Организован штаб. Эвакуировали 14 человек, четверых из них спасли из застрявшего лифта. Эвакуация продолжается."Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Задействовали 16 единиц техники и около 85 человек личного состава. Ситуацию держу на контроле", - добавил Беспрозванных.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1969950441.html

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происшествия, калининград, алексей беспрозванных, россия