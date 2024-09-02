https://ria.ru/20240902/pozhar-1969965616.html
Пожар в калининградской многоэтажке локализовали
Пожар в калининградской многоэтажке локализовали - РИА Новости, 02.09.2024
Пожар в калининградской многоэтажке локализовали
Пожар в многоэтажном доме в Калининграде локализован, сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:58
2024-09-02T12:58
2024-09-02T13:08
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КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Калининграде локализован, сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале."Пожар локализован, вся необходимая поддержка пострадавшим будет оказана. Предварительная причина - короткое замыкание. Но причину ещё выясним, работают дознаватели", - написал Беспрозванных.Врио губернатора уточнил, что площадь возгорания - порядка 250 квадратных метров. Организован штаб. Эвакуировали 14 человек, четверых из них спасли из застрявшего лифта. Эвакуация продолжается."Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Задействовали 16 единиц техники и около 85 человек личного состава. Ситуацию держу на контроле", - добавил Беспрозванных.
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происшествия, калининград, алексей беспрозванных, россия
Происшествия, Калининград, Алексей Беспрозванных, Россия
Пожар в калининградской многоэтажке локализовали
Пожар в жилом доме в Калининграде локализовали, четверых человек спасли из лифта
КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости.
Пожар в многоэтажном доме в Калининграде локализован, сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале
.
"Пожар локализован, вся необходимая поддержка пострадавшим будет оказана. Предварительная причина - короткое замыкание. Но причину ещё выясним, работают дознаватели", - написал Беспрозванных.
Врио губернатора уточнил, что площадь возгорания - порядка 250 квадратных метров. Организован штаб. Эвакуировали 14 человек, четверых из них спасли из застрявшего лифта. Эвакуация продолжается.
"Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Задействовали 16 единиц техники и около 85 человек личного состава. Ситуацию держу на контроле", - добавил Беспрозванных.