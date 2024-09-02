https://ria.ru/20240902/popov-1969995717.html

Экс-замминистра обороны Попов не будет обжаловать свой арест

Экс-замминистра обороны Попов не будет обжаловать свой арест - РИА Новости, 02.09.2024

Экс-замминистра обороны Попов не будет обжаловать свой арест

Бывший замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, не будет обжаловать свой арест, рассказал РИА Новости его адвокат РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:54

2024-09-02T14:54

2024-09-02T14:54

происшествия

павел попов (генерал)

патриот

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, не будет обжаловать свой арест, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин. "Он не хочет обжаловать арест, журналисты, которые присутствовали в зале на избрании меры, задавали ему провокационные вопросы и вели себя не корректно", - сказал собеседник агентства. На прошлой неделе 235-й окружной военный суд в Москве арестовал Попова на два месяца до 29 октября. СК РФ сообщал ранее, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет подмосковного парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Информированный источник агентства в свою очередь подчеркнул, что именно они дали на Попова изобличающие показания. Как заявлял адвокат Попова Игорь Дюкин, экс-замминистра вину не признает, не считает себя причастным к вменяемому преступлению, даёт показания, что парк "Патриот" не находился в его подчинении, он им не руководил. Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.

https://ria.ru/20240829/popov-1969289188.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, павел попов (генерал), патриот, дело замминистра обороны тимура иванова