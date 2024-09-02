https://ria.ru/20240902/pomosch-1970026532.html

Жестянников проводил второй гуманитарный конвой в Курскую область

Жестянников проводил второй гуманитарный конвой в Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024

Жестянников проводил второй гуманитарный конвой в Курскую область

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников проводил второй гуманитарный конвой в Курскую область, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:17

2024-09-02T16:17

2024-09-02T16:17

вологодская область

курская область

вооруженные силы украины

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников проводил второй гуманитарный конвой в Курскую область, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. Вологжане собрали более 20 тонн вещей для помощи курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Первая партия гуманитарной помощи для жителей Курской области от вологжан была доставлена 19 августа. "С момента последней отправки количество вологжан, желающих оказать помощь курянам, увеличивается с каждым днем. Люди приносят продукты долгого хранения, одежду, предметы личной гигиены, воду – все, что сейчас необходимо жителям Курской области. Большая потребность в детских принадлежностях. Поэтому мы продолжаем сбор, и ждем всех, кто готов включиться в эту работу", - рассказала руководитель "ДоброЦентра" Вологды Надежда Иванова. Все вещи с различных точек были доставлены в пункт сбора и загружены в один большой грузовик, который смог вместить 20 тонн продовольствия, одежды, медикаментов и бытовой техники. Часть вещей уже отсортирована по паллетам и отправится напрямую в пункты временного размещения. Груз, который волонтеры не успели разобрать по позициям, будет доставлен в распределительный центр. "Помимо этого для строительства фортификационных сооружений мы отправляем 120 кубометров леса – это три фуры кругляка. Так в системе мы помогаем и будем помогать нашим товарищам из Курской, Белгородской и Брянской областей. Хочется сказать всем, кто откликнулся, огромные слова благодарности от себя лично, от главы региона Георгия Юрьевича Филимонова за неравнодушие, помощь и поддержку. Ситуация очень сложная и требуется консолидация всего общества. Безусловно, победа будет за нами. Мы всегда поддержим и всегда поможем. Мы одна страна", - цитирует пресс-служба Жестянникова. После прибытия, сопровождающие гуманитарный конвой на месте выяснят, что конкретно необходимо уже после доставки этого груза, и начнут формировать новую партию. Сбор помощи курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжается на территории всей Вологодской области.

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967078444.html

https://ria.ru/20240809/podderzhka-1965193191.html

курская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь