https://ria.ru/20240902/polsha-1969894557.html

Командование ВС Польши сделало заявление из-за действий России

Командование ВС Польши сделало заявление из-за действий России - РИА Новости, 02.09.2024

Командование ВС Польши сделало заявление из-за действий России

Польские истребители поднимались в воздух из-за активности российской авиации, заявило оперативное командование Вооруженных сил страны НАТО в соцсети X. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:44

2024-09-02T08:44

2024-09-02T08:44

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Польские истребители поднимались в воздух из-за активности российской авиации, заявило оперативное командование Вооруженных сил страны НАТО в соцсети X."Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и оперативное командование польских вооруженных сил постоянно следит за ситуацией", — говорится в публикации.В оперативном командовании утверждают, что самолеты были подняты из-за якобы российских авиаударов по Украине.В конце августа оперативное командование польских ВС сообщало, что массированные удары России по Украине 26 числа были одними из самых интенсивных.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html

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в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, политика