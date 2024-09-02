Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/plennyj-1969890188.html
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся - РИА Новости, 02.09.2024
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся
Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:58
2024-09-02T07:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267389_0:35:1587:928_1920x0_80_0_0_8d62f64dc1ee7f75374961787c34255c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались, рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов. "То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны. Пленный также рассказал о случае расстрела украинскими боевиками мобилизованных, отказавшихся ехать на бронеавтомобиле "Козак" на "боевую задачу" в российскую деревню. По словам Анисимова, ему с сослуживцами была поставлена "задача" пройти деревню, окопаться и сидеть там. "Нас туда послали как мясо", резюмировал пленный. Анисимову и его подразделению командиры запретили вступать в контакт с местным мирным населением, а оказывающих сопротивление приказали расстреливать на месте. Под огонь российской артиллерии БМП с Анисимовым попала после того, как украинские военнослужащие "проехали метров сто". Сначала ее удалось заново завести, но после второго попадания машина окончательно встала, рассказал он. Анисимова придавило убитыми, а также он получил два ранения в руку и одно в ногу. Затем появились российские военнослужащие, которые предложили всем оставшимся в живых сдаться в плен. Они же помогли украинскому военному выбраться, когда он предупредил их, что не может сделать это самостоятельно, но хочет сдаться. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/plennyj-1965746879.html
https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html
https://ria.ru/20240815/napadenie-1966300740.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267389_152:0:1435:962_1920x0_80_0_0_f416cb9b0ce0bb81f9bd83cd7e3cc41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся

Пленный ВСУ: командир знал, но не говорил, что мы в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались, рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов.
"То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Пленный ВСУ, участвовавший в атаке в Курской области, обратился к товарищам
12 августа, 15:59
Пленный также рассказал о случае расстрела украинскими боевиками мобилизованных, отказавшихся ехать на бронеавтомобиле "Козак" на "боевую задачу" в российскую деревню.
По словам Анисимова, ему с сослуживцами была поставлена "задача" пройти деревню, окопаться и сидеть там. "Нас туда послали как мясо", резюмировал пленный. Анисимову и его подразделению командиры запретили вступать в контакт с местным мирным населением, а оказывающих сопротивление приказали расстреливать на месте.
Под огонь российской артиллерии БМП с Анисимовым попала после того, как украинские военнослужащие "проехали метров сто". Сначала ее удалось заново завести, но после второго попадания машина окончательно встала, рассказал он. Анисимова придавило убитыми, а также он получил два ранения в руку и одно в ногу.
Затем появились российские военнослужащие, которые предложили всем оставшимся в живых сдаться в плен. Они же помогли украинскому военному выбраться, когда он предупредил их, что не может сделать это самостоятельно, но хочет сдаться.
Украинский пленный о приказе командования стрелять в гражданских в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области
28 августа, 10:44
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Друг детства Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Россию
15 августа, 05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала