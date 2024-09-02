https://ria.ru/20240902/plennyj-1969890188.html

Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся

Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся - РИА Новости, 02.09.2024

Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся

Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:58

2024-09-02T07:58

2024-09-02T07:58

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267389_0:35:1587:928_1920x0_80_0_0_8d62f64dc1ee7f75374961787c34255c.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались, рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов. "То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны. Пленный также рассказал о случае расстрела украинскими боевиками мобилизованных, отказавшихся ехать на бронеавтомобиле "Козак" на "боевую задачу" в российскую деревню. По словам Анисимова, ему с сослуживцами была поставлена "задача" пройти деревню, окопаться и сидеть там. "Нас туда послали как мясо", резюмировал пленный. Анисимову и его подразделению командиры запретили вступать в контакт с местным мирным населением, а оказывающих сопротивление приказали расстреливать на месте. Под огонь российской артиллерии БМП с Анисимовым попала после того, как украинские военнослужащие "проехали метров сто". Сначала ее удалось заново завести, но после второго попадания машина окончательно встала, рассказал он. Анисимова придавило убитыми, а также он получил два ранения в руку и одно в ногу. Затем появились российские военнослужащие, которые предложили всем оставшимся в живых сдаться в плен. Они же помогли украинскому военному выбраться, когда он предупредил их, что не может сделать это самостоятельно, но хочет сдаться. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/plennyj-1965746879.html

https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

https://ria.ru/20240815/napadenie-1966300740.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность