https://ria.ru/20240902/plennyj-1969890188.html
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся - РИА Новости, 02.09.2024
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся
Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:58
2024-09-02T07:58
2024-09-02T07:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались, рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов. "То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны. Пленный также рассказал о случае расстрела украинскими боевиками мобилизованных, отказавшихся ехать на бронеавтомобиле "Козак" на "боевую задачу" в российскую деревню. По словам Анисимова, ему с сослуживцами была поставлена "задача" пройти деревню, окопаться и сидеть там. "Нас туда послали как мясо", резюмировал пленный. Анисимову и его подразделению командиры запретили вступать в контакт с местным мирным населением, а оказывающих сопротивление приказали расстреливать на месте. Под огонь российской артиллерии БМП с Анисимовым попала после того, как украинские военнослужащие "проехали метров сто". Сначала ее удалось заново завести, но после второго попадания машина окончательно встала, рассказал он. Анисимова придавило убитыми, а также он получил два ранения в руку и одно в ногу. Затем появились российские военнослужащие, которые предложили всем оставшимся в живых сдаться в плен. Они же помогли украинскому военному выбраться, когда он предупредил их, что не может сделать это самостоятельно, но хочет сдаться. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/plennyj-1965746879.html
https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный рассказал, что украинские командиры боялись, что солдаты разбегутся
Пленный ВСУ: командир знал, но не говорил, что мы в Курской области
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые украинские командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию РФ в Курской области, не говорили своим подчиненным о том, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались, рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов.
"То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
Пленный также рассказал о случае расстрела украинскими боевиками мобилизованных, отказавшихся ехать на бронеавтомобиле "Козак" на "боевую задачу" в российскую деревню.
По словам Анисимова, ему с сослуживцами была поставлена "задача" пройти деревню, окопаться и сидеть там. "Нас туда послали как мясо", резюмировал пленный. Анисимову и его подразделению командиры запретили вступать в контакт с местным мирным населением, а оказывающих сопротивление приказали расстреливать на месте.
Под огонь российской артиллерии БМП с Анисимовым попала после того, как украинские военнослужащие "проехали метров сто". Сначала ее удалось заново завести, но после второго попадания машина окончательно встала, рассказал он. Анисимова придавило убитыми, а также он получил два ранения в руку и одно в ногу.
Затем появились российские военнослужащие, которые предложили всем оставшимся в живых сдаться в плен. Они же помогли украинскому военному выбраться, когда он предупредил их, что не может сделать это самостоятельно, но хочет сдаться.
Подразделения ВСУ
в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.