https://ria.ru/20240902/peskov-1970009404.html
У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС, заявил Песков
У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2024
У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС, заявил Песков
У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС, что до других стран, то по мере их посещения президентом РФ Владимиром Путиным, об этом будут... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:29
2024-09-02T15:29
2024-09-02T15:52
россия
монголия
международный уголовный суд
дмитрий песков
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС, что до других стран, то по мере их посещения президентом РФ Владимиром Путиным, об этом будут информировать, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я не имею отношения к МИД Украины. У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с МУС.На уточняющий вопрос, есть ли такая проблема с другими странами, Песков пообещал, что "по мере посещения" Кремль будет об этом "информировать".Монголия, куда с визитом отправляется Путин, является участницей Международного уголовного суда, так как между странами сложился прекрасный диалог.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html
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россия, монголия, международный уголовный суд, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Монголия, Международный уголовный суд, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС, заявил Песков
Песков: У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС