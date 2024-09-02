https://ria.ru/20240902/peskov-1970008148.html
У Путина запланировано мероприятие по случаю Дня города, заявил Песков
У Путина запланировано мероприятие по случаю Дня города, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2024
У Путина запланировано мероприятие по случаю Дня города, заявил Песков
Мероприятие по случаю Дня города в Москве запланировано в графике президента РФ Владимира Путина, в нем примет участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:27
2024-09-02T15:27
2024-09-02T15:47
россия
сергей собянин
москва
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мероприятие по случаю Дня города в Москве запланировано в графике президента РФ Владимира Путина, в нем примет участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланировано... Вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - ответил Песков на вопрос о том, запланировано ли у Путина какое-либо мероприятие по случаю Дня города в Москве.Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.
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россия, сергей собянин, москва, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Сергей Собянин, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
У Путина запланировано мероприятие по случаю Дня города, заявил Песков
Песков: у Путина запланировано мероприятие с Собяниным в День города в Москве
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мероприятие по случаю Дня города в Москве запланировано в графике президента РФ Владимира Путина, в нем примет участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Запланировано... Вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - ответил Песков на вопрос о том, запланировано ли у Путина какое-либо мероприятие по случаю Дня города в Москве.
Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.