Названы пять последних легальных способов перевода денег за границу
Экономист Сироткин: остался ряд легальных способов перевода денег за границу
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Возможностей для перевода денег за границу становится все меньше, но число желающих сделать это не сокращается. Оставшиеся легальные способы обхода западных санкций назвал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.
Он напомнил, что отдельные системно значимые банки сохранили возможность пользоваться SWIFT-переводами, правда, с некоторыми ограничениями. Активно развивается система быстрых платежей, с помощью которой можно пересылать деньги в отдельные страны СНГ.
Еще один вариант – использование платежной системы UnionPay, особо популярной в Азии. Правда, эти карты стоят прилично и/или у эмитентов есть требования к неснижаемому остатку и обороту. В целом этот сервис подходит в большей степени состоятельным клиентам, полагает Сироткин.
В числе других инструментов он назвал криптовалюты, перевод денег через "частника по договоренности", а также выпуск карты в банке одного из соседних государств через который могут осуществляться переводы за рубеж. Есть и электронные кошельки, такие как WebMoney и ЮMoney. Но все это сопряжено с некоторыми рисками, ограничениями и расходами, подытожил экономист.
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