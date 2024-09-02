https://ria.ru/20240902/perevody-1969868444.html

Названы пять последних легальных способов перевода денег за границу

Названы пять последних легальных способов перевода денег за границу - РИА Новости, 02.09.2024

Названы пять последних легальных способов перевода денег за границу

Возможностей для перевода денег за границу становится все меньше, но число желающих сделать это не сокращается. Оставшиеся легальные способы обхода западных... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T02:17

2024-09-02T02:17

2024-09-02T02:17

экономика

азия

андрей сироткин

синергия

снг

webmoney

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Возможностей для перевода денег за границу становится все меньше, но число желающих сделать это не сокращается. Оставшиеся легальные способы обхода западных санкций назвал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.Он напомнил, что отдельные системно значимые банки сохранили возможность пользоваться SWIFT-переводами, правда, с некоторыми ограничениями. Активно развивается система быстрых платежей, с помощью которой можно пересылать деньги в отдельные страны СНГ.Еще один вариант – использование платежной системы UnionPay, особо популярной в Азии. Правда, эти карты стоят прилично и/или у эмитентов есть требования к неснижаемому остатку и обороту. В целом этот сервис подходит в большей степени состоятельным клиентам, полагает Сироткин.В числе других инструментов он назвал криптовалюты, перевод денег через "частника по договоренности", а также выпуск карты в банке одного из соседних государств через который могут осуществляться переводы за рубеж. Есть и электронные кошельки, такие как WebMoney и ЮMoney. Но все это сопряжено с некоторыми рисками, ограничениями и расходами, подытожил экономист.

https://ria.ru/20240901/dollar-1969759462.html

https://ria.ru/20240713/rubl-1959372901.html

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, азия, андрей сироткин, синергия, снг, webmoney