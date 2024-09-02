https://ria.ru/20240902/pensii-1969874667.html

Эксперт перечислил виды военных пенсий

Эксперт перечислил виды военных пенсий - РИА Новости, 02.09.2024

Эксперт перечислил виды военных пенсий

Военные пенсии бывают трех видов: за выслугу лет, по инвалидности, а также для членов семей погибших людей, которые имели право на такие выплаты, рассказал РИА... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T02:53

2024-09-02T02:53

2024-09-02T03:05

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Военные пенсии бывают трех видов: за выслугу лет, по инвалидности, а также для членов семей погибших людей, которые имели право на такие выплаты, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Военная пенсия выплачивается ушедшим со службы сотрудникам силовых ведомств. К ним относятся не только военные, но и военнослужащие, проходившие службу в органах внутренних дел, войсках Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, ФСКН, службе внешней разведки. "Военные пенсии бывают трех видов. Например, при оформлении пенсии за выслугу лет учитывают весь срок службы: если служба прерывалась, учитывается её суммарная продолжительность. В ряде случаев, помимо службы, при расчете пенсии учитывается работа в гражданских организациях и учёба… Размер пенсии за выслугу лет зависит от оклада по должности и оклада по воинскому или специальному званию, стажа службы, трудового стажа, надбавок", - сказал Виноградов. Он уточнил, что для этого вида пенсии необходимо не менее 20 лет военной и приравненной к ней службы на момент увольнения или не менее 12,5 лет службы. Второй вариант возможен при условии, что возраст сотрудника на момент увольнения - не менее 45 лет, а общий трудовой стаж составляет более 25 лет. "Право на военную пенсию по инвалидности предоставляется, если инвалидность наступила во время службы, в течение трёх месяцев после увольнения или позже, но вследствие ранений на службе или заболеваний, появившихся во время неё", - рассказал эксперт о втором виде военных пенсий. Он объяснил также, что третий вид - это выплаты членам семей людей, имеющих право на военную пенсию, в случае их гибели или смерти.

https://ria.ru/20240827/pensiya-1968641880.html

https://ria.ru/20240826/pensiya-1968467481.html

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вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество