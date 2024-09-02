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В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога - РИА Новости, 02.09.2024
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16:29 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/patsient-1970032879.html
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога - РИА Новости, 02.09.2024
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога
Буйный пациент избил пожилого врача –анестезиолога в больнице в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:29
2024-09-02T16:29
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Буйный пациент избил пожилого врача –анестезиолога в больнице в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция. "По предварительной информации, 1 сентября буйный пациент напал на 65-летнего врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 33 на рабочем месте. С ушибами скуловой и височной области работника доставили в другое медицинское учреждения для оказания помощи", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины инцидента.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога

В Нижнем Новгороде буйный пациент избил пожилого врача-анестезиолога

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в операционном блоке больницы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Буйный пациент избил пожилого врача –анестезиолога в больнице в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция.
«
"По предварительной информации, 1 сентября буйный пациент напал на 65-летнего врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 33 на рабочем месте. С ушибами скуловой и височной области работника доставили в другое медицинское учреждения для оказания помощи", - говорится в сообщении.
Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины инцидента.
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