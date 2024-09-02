https://ria.ru/20240902/patsient-1970032879.html

В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога

В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога - РИА Новости, 02.09.2024

В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога

Буйный пациент избил пожилого врача –анестезиолога в больнице в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:29

2024-09-02T16:29

2024-09-02T16:29

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Буйный пациент избил пожилого врача –анестезиолога в больнице в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция. "По предварительной информации, 1 сентября буйный пациент напал на 65-летнего врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 33 на рабочем месте. С ушибами скуловой и височной области работника доставили в другое медицинское учреждения для оказания помощи", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины инцидента.

https://ria.ru/20240610/zhenschina-1952073947.html

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область