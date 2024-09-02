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Патрушев объяснил, почему США и Япония не говорят об атаках друг на друга - РИА Новости, 02.09.2024
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17:10 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/patrushev-1970049839.html
Патрушев объяснил, почему США и Япония не говорят об атаках друг на друга
Патрушев объяснил, почему США и Япония не говорят об атаках друг на друга - РИА Новости, 02.09.2024
Патрушев объяснил, почему США и Япония не говорят об атаках друг на друга
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал, зачем США и Япония разменяли молчание об атаках друг на друга во Вторую РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:10
2024-09-02T17:10
в мире
сша
япония
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал, зачем США и Япония разменяли молчание об атаках друг на друга во Вторую мировую войну: из-за заинтересованности в военном союзе Япония не говорит об уничтожении американскими атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, а США молчат о японском ударе по Перл-Харбору в 1941-м. Как отметил Патрушев в интервью "Российской газете", после окончания Второй мировой войны Вашингтон навязал японцам мысль о том, что только полная опека со стороны США способна обеспечить их безопасность. Союзнический договор между США и Японией о поддержке Штатами в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету ставится во главу угла всех американо-японских отношений и в настоящее время, добавил помощник президента РФ. "Интересно отметить, что взаимная заинтересованность США и Японии в военном союзе нашла свое отражение в отношении к общему историческому прошлому. Так, Япония умалчивает о преступлениях США, единственных в мире применивших в Хиросиме и Нагасаки ядерное оружие, а американцы стараются не поднимать тему разгромленного Японией тихоокеанского флота США в Перл-Харборе", - сказал Патрушев. Впрочем, выборочно свое прошлое японцы помнят и чтят, добавил он. "Так, в синтоистском храме Ясукуни канонизированы воины, "отдавшие жизнь за императора", в том числе в годы Второй мировой войны. Особо почитаемы 14 высокопоставленных офицеров милитаристской Японии, казненных по приговору Токийского международного трибунала как военные преступники. Любопытно, что настоятелем храма является бывший командующий морскими силами самообороны Умио Оцуко. И он уже не первый морской офицер, возглавляющий святилище", - отметил Патрушев. "Приведу еще важный факт. Некоторые из современных кораблей сил самообороны Японии позаимствовали имена у крейсеров времен Второй мировой войны, сражавшихся против Советского Союза", - сказал он.
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965096887.html
https://ria.ru/20240902/japonija-1970048472.html
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в мире, сша, япония, россия, николай патрушев
В мире, США, Япония, Россия, Николай Патрушев
Патрушев объяснил, почему США и Япония не говорят об атаках друг на друга

Патрушев: США и Япония разменяли молчание об атаках из-за интереса в союзе

© РИА Новости / Алексей Никольский Николай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Николай Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал, зачем США и Япония разменяли молчание об атаках друг на друга во Вторую мировую войну: из-за заинтересованности в военном союзе Япония не говорит об уничтожении американскими атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, а США молчат о японском ударе по Перл-Харбору в 1941-м.
Как отметил Патрушев в интервью "Российской газете", после окончания Второй мировой войны Вашингтон навязал японцам мысль о том, что только полная опека со стороны США способна обеспечить их безопасность. Союзнический договор между США и Японией о поддержке Штатами в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету ставится во главу угла всех американо-японских отношений и в настоящее время, добавил помощник президента РФ.
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Эксперт объяснил, почему Япония не требует извинений от США
9 августа, 06:55
«
"Интересно отметить, что взаимная заинтересованность США и Японии в военном союзе нашла свое отражение в отношении к общему историческому прошлому. Так, Япония умалчивает о преступлениях США, единственных в мире применивших в Хиросиме и Нагасаки ядерное оружие, а американцы стараются не поднимать тему разгромленного Японией тихоокеанского флота США в Перл-Харборе", - сказал Патрушев.
Впрочем, выборочно свое прошлое японцы помнят и чтят, добавил он.
«
"Так, в синтоистском храме Ясукуни канонизированы воины, "отдавшие жизнь за императора", в том числе в годы Второй мировой войны. Особо почитаемы 14 высокопоставленных офицеров милитаристской Японии, казненных по приговору Токийского международного трибунала как военные преступники. Любопытно, что настоятелем храма является бывший командующий морскими силами самообороны Умио Оцуко. И он уже не первый морской офицер, возглавляющий святилище", - отметил Патрушев.
"Приведу еще важный факт. Некоторые из современных кораблей сил самообороны Японии позаимствовали имена у крейсеров времен Второй мировой войны, сражавшихся против Советского Союза", - сказал он.
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В миреСШАЯпонияРоссияНиколай Патрушев
 
 
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