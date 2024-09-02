https://ria.ru/20240902/patrushev-1970049541.html

США отводят Японии роль восточного филиала НАТО, заявил Патрушев

США отводят Японии роль восточного филиала НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.09.2024

США отводят Японии роль восточного филиала НАТО, заявил Патрушев

США за послевоенные годы превратили Японию в большой "непотопляемый авианосец" для контроля за Азиатско-Тихоокеанским регионом и, по сути, отводит этой стране... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:10

2024-09-02T17:10

2024-09-02T17:11

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США за послевоенные годы превратили Японию в большой "непотопляемый авианосец" для контроля за Азиатско-Тихоокеанским регионом и, по сути, отводит этой стране роль восточного филиала НАТО, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "За послевоенные годы США превратили Японию в один большой непотопляемый авианосец для контроля за АТР. Наводнили Хонсю и Окинаву военными базами. По существу, стране отводится роль восточного филиала НАТО", - констатировал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, в рамках формирования американоцентричной модели глобальной безопасности Вашингтон предпринимает усилия по укреплению военной мощи японских сил самообороны. "Так, стратегия национальной безопасности Японии, принятая в 2022 году, предусматривает значительное усиление военно-морских сил. По численности корабельного состава и боевым возможностям японский флот занимает примерно 5-е или 6-е место в мире. Укомплектованность личным составом в мирное время составляет 96%, что считается очень большим показателем", - отметил Патрушев. Токио ежегодно увеличивает финансирование и техническое оснащение армии и флота, добавил он. "Если еще недавно морские силы самообороны осуществляли боевое дежурство только вдоль берега и в прилегающих районах Мирового океана, то сегодня правительство Японии позволяет кораблям осуществлять дальние походы, участвовать в учениях и в совместных военных операциях с США и странами НАТО", - сказал Патрушев. "К тому же японские политики ратуют за законодательное закрепление права их сил самообороны наносить удары, в том числе превентивные, по военным объектам за рубежом", - подчеркнул помощник президента РФ. Он привел конкретные факты. "К 2025 году силы самообороны будут обладать двумя авианосцами, переоборудованными из действующих вертолетоносцев. Основой японского флота уже являются эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Часть надводных кораблей укомплектована многофункциональной системой "Иджис" (Aegis), что обеспечивает им полное взаимодействие с американскими кораблями, оснащенных системой ПРО", - сообщил Патрушев. "В 2025-2027 годах Токио планирует закупить у США четыреста ударных ракет "Томагавк" для оснащения ими трех эсминцев. Кроме того, недавно вооруженные силы Японии завершили формирование первого подразделения собственной морской пехоты в составе трех тысяч бойцов. С учетом возможностей современных амфибийных сил они могут быть переброшены в район предназначения в кратчайший момент. И таких примеров много", - заключил он .

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https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html

https://ria.ru/20240806/aziya-1964447322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

япония, сша, россия, николай патрушев, нато, в мире