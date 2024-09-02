Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о повестке дня Запада - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/patrushev-1970048229.html
Патрушев рассказал о повестке дня Запада
Патрушев рассказал о повестке дня Запада - РИА Новости, 02.09.2024
Патрушев рассказал о повестке дня Запада
Пересмотр итогов Второй мировой войны прочно вошел в повестку дня Запада, констатирует помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:06
2024-09-02T17:06
япония
россия
ссср
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пересмотр итогов Второй мировой войны прочно вошел в повестку дня Запада, констатирует помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Накануне Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны уместно отметить, что пересмотр ее итогов прочно вошел в повестку дня западного сообщества, с подачи которого идет работа по искоренению из памяти человечества роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Япония старается предать забвению, что именно воины Красной Армии, моряки Краснознаменной Амурской флотилии и Тихоокеанского флота прекратили бесчинства Квантунской армии, уничтожившей десятки миллионов мирных жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, разрушили агрессивные планы Японии по созданию так называемой "Великой Восточной Азии" на территории Индокитая, указал Патрушев. "В Китае, Корее и других государствах Юго-Восточной Азии хорошо помнят годы японского порабощения и не собираются забывать агрессивную сущность японцев", - отметил он. "Россия считает, что современные международные отношения главным образом должны строиться на общепризнанных итогах Второй мировой войны", - подчеркнул Патрушев. Отмечаемый в России 3 сентября День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны — важнейшая дата в истории, пренебрежение этой датой недопустимо, добавил он. "После Победы над фашистской Германией главную угрозу Советскому Союзу представляла Япония. Сегодня же наша обязанность — чтить подвиг воинов, сражавшихся на восточных рубежах страны, бережно сохранять память о фронтовиках, поставивших последнюю точку в самой кровопролитной войне двадцатого столетия", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20240901/voyna-1969393711.html
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954670365.html
япония
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, ссср, николай патрушев
Япония, Россия, СССР, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о повестке дня Запада

Патрушев: пересмотр итогов Второй мировой войны вошел в повестку дня Запада

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пересмотр итогов Второй мировой войны прочно вошел в повестку дня Запада, констатирует помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Накануне Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны уместно отметить, что пересмотр ее итогов прочно вошел в повестку дня западного сообщества, с подачи которого идет работа по искоренению из памяти человечества роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Освобождение 19 января 1945 г. войсками 1-го Белорусского фронта польского города Лодзь - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Вторая мировая война (1939-1945)
1 сентября, 00:57
Япония старается предать забвению, что именно воины Красной Армии, моряки Краснознаменной Амурской флотилии и Тихоокеанского флота прекратили бесчинства Квантунской армии, уничтожившей десятки миллионов мирных жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, разрушили агрессивные планы Японии по созданию так называемой "Великой Восточной Азии" на территории Индокитая, указал Патрушев. "В Китае, Корее и других государствах Юго-Восточной Азии хорошо помнят годы японского порабощения и не собираются забывать агрессивную сущность японцев", - отметил он.
«
"Россия считает, что современные международные отношения главным образом должны строиться на общепризнанных итогах Второй мировой войны", - подчеркнул Патрушев.
Отмечаемый в России 3 сентября День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны — важнейшая дата в истории, пренебрежение этой датой недопустимо, добавил он.
"После Победы над фашистской Германией главную угрозу Советскому Союзу представляла Япония. Сегодня же наша обязанность — чтить подвиг воинов, сражавшихся на восточных рубежах страны, бережно сохранять память о фронтовиках, поставивших последнюю точку в самой кровопролитной войне двадцатого столетия", - резюмировал Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патрушев рассказал, почему Запад начал гибридную войну против России
22 июня, 09:18
 
ЯпонияРоссияСССРНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала