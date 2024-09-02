Патрушев рассказал о повестке дня Запада
Патрушев: пересмотр итогов Второй мировой войны вошел в повестку дня Запада
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Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пересмотр итогов Второй мировой войны прочно вошел в повестку дня Запада, констатирует помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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"Накануне Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны уместно отметить, что пересмотр ее итогов прочно вошел в повестку дня западного сообщества, с подачи которого идет работа по искоренению из памяти человечества роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Вторая мировая война (1939-1945)
1 сентября, 00:57
Япония старается предать забвению, что именно воины Красной Армии, моряки Краснознаменной Амурской флотилии и Тихоокеанского флота прекратили бесчинства Квантунской армии, уничтожившей десятки миллионов мирных жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, разрушили агрессивные планы Японии по созданию так называемой "Великой Восточной Азии" на территории Индокитая, указал Патрушев. "В Китае, Корее и других государствах Юго-Восточной Азии хорошо помнят годы японского порабощения и не собираются забывать агрессивную сущность японцев", - отметил он.
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"Россия считает, что современные международные отношения главным образом должны строиться на общепризнанных итогах Второй мировой войны", - подчеркнул Патрушев.
Отмечаемый в России 3 сентября День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны — важнейшая дата в истории, пренебрежение этой датой недопустимо, добавил он.
"После Победы над фашистской Германией главную угрозу Советскому Союзу представляла Япония. Сегодня же наша обязанность — чтить подвиг воинов, сражавшихся на восточных рубежах страны, бережно сохранять память о фронтовиках, поставивших последнюю точку в самой кровопролитной войне двадцатого столетия", - резюмировал Патрушев.