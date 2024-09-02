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В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса
В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса - РИА Новости, 02.09.2024
В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса
Пассажир ударил кондуктора автобуса и сломал ему нос в городе Городце Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:39
2024-09-02T16:39
2024-09-02T16:39
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авто
нижегородская область
городец
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Пассажир ударил кондуктора автобуса и сломал ему нос в городе Городце Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. Инцидент произошел 1 сентября в 20.10 в салоне рейсового автобуса №100. "На конечной остановке "санаторий-профилакторий "Железнодорожник" произошел конфликт между кондуктором "Городецпассажиравтотранс" и пассажиром. Он ударил кондуктора по лицу, в результате чего работник получил травму в виде перелома носа", - говорится в сообщении. Гострудинспекцией в Нижегородской области устанавливаются все обстоятельства несчастного случая на производстве, ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм.
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происшествия, авто, нижегородская область, городец
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Городец
В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса
В Нижегородской области пассажир ударил кондуктора автобуса и сломал ему нос