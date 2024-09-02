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В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса

В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса - РИА Новости, 02.09.2024

В Нижегородской области пассажир сломал нос кондуктору автобуса

Пассажир ударил кондуктора автобуса и сломал ему нос в городе Городце Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:39

2024-09-02T16:39

2024-09-02T16:39

происшествия

авто

нижегородская область

городец

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Пассажир ударил кондуктора автобуса и сломал ему нос в городе Городце Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. Инцидент произошел 1 сентября в 20.10 в салоне рейсового автобуса №100. "На конечной остановке "санаторий-профилакторий "Железнодорожник" произошел конфликт между кондуктором "Городецпассажиравтотранс" и пассажиром. Он ударил кондуктора по лицу, в результате чего работник получил травму в виде перелома носа", - говорится в сообщении. Гострудинспекцией в Нижегородской области устанавливаются все обстоятельства несчастного случая на производстве, ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм.

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нижегородская область

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происшествия, авто, нижегородская область, городец