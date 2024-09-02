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Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 02.09.2024
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17:16 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/parshin-1970051535.html
Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина
Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 02.09.2024
Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина
Хамовнический суд Москвы на полгода продлил срок содержания в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, передает... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:16
2024-09-02T17:16
происшествия
москва
максим паршин
московский городской суд
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на полгода продлил срок содержания в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу, в начале заседания гособвинитель попросила продлить меру пресечения до 12 февраля следующего года. Защита возражала, напомнив, что две недели в начале расследования он провел под домашним арестом и никуда не сбежал. Сам Паршин пояснил, что смягчение меры необходимо ему для ухода за пожилой матерью. Ранее за ней ухаживал его брат, но он попал в реанимацию и две недели назад умер. "Ходатайство удовлетворить - продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья. Также на скамье подсудимых находится предприниматель Александр Моносова. Моносова ранее отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Он пришел в суд самостоятельно. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года до его ареста. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СКР сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
https://ria.ru/20240902/voenkom-1970014847.html
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происшествия, москва, максим паршин, московский городской суд
Происшествия, Москва, Максим Паршин, Московский городской суд
Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина

Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина, обвиняемого во взяточничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на полгода продлил срок содержания в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу, в начале заседания гособвинитель попросила продлить меру пресечения до 12 февраля следующего года.
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Защита возражала, напомнив, что две недели в начале расследования он провел под домашним арестом и никуда не сбежал. Сам Паршин пояснил, что смягчение меры необходимо ему для ухода за пожилой матерью. Ранее за ней ухаживал его брат, но он попал в реанимацию и две недели назад умер.
«
"Ходатайство удовлетворить - продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья.
Также на скамье подсудимых находится предприниматель Александр Моносова. Моносова ранее отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Он пришел в суд самостоятельно. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года до его ареста.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали.
По данным "Коммерсанта", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Издание со ссылкой на СКР сообщило, что взятка полагалась за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
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