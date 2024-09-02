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Китай и ЮАР повысили уровень отношений - РИА Новости, 02.09.2024
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14:53 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/otnosheniya-1969992760.html
Китай и ЮАР повысили уровень отношений
Китай и ЮАР повысили уровень отношений - РИА Новости, 02.09.2024
Китай и ЮАР повысили уровень отношений
Китай и Южно-Африканская Республика по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы повысили уровень отношений до... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:53
2024-09-02T14:53
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай и Южно-Африканская Республика по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы повысили уровень отношений до всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, сообщило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин и Рамафоса в понедельник провели переговоры в Пекине. "Стороны обнародовали "Совместную декларацию КНР и ЮАР об установлении отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху", - говорится в сообщении китайского вещателя. Как отмечается, в ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что чем более сложной становится международная обстановка, тем более страны Глобального Юга должны придерживаться независимости, единства и сотрудничества, совместно защищать международную честность и правосудие. Китай готов укреплять сотрудничество с ЮАР на многостороннем международном уровне, добавил председатель КНР. "ЮАР готова продолжать оставаться надежным другом Китая, а также пользоваться установленными с Китаем отношениями всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху как возможностью для расширения и углубления практического сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сфере инфраструктуры, новых источников энергии, сокращения бедности и так далее", - сказал в свою очередь Рамафоса, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Сообщается, что стороны подписали ряд договоров о сотрудничестве, в том числе в области применения спутниковой навигационной системы BeiDou, строительства жилых зданий, торговли, доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, а также в сфере культурного наследия. Рамафоса находится в Китае с государственным визитом. Он также примет участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине 4-6 сентября и в котором примут участие лидеры Китая и Африки. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".
https://ria.ru/20240416/vstrecha-1940300704.html
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в мире, космос - риа наука, китай, юар, пекин, си цзиньпин, сирил рамафоса
В мире, Космос - РИА Наука, Китай, ЮАР, Пекин, Си Цзиньпин, Сирил Рамафоса
Китай и ЮАР повысили уровень отношений

ЦТВ: Китай и ЮАР повысили уровень отношений до стратегического партнерства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Китай и Южно-Африканская Республика по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы повысили уровень отношений до всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин и Рамафоса в понедельник провели переговоры в Пекине.
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"Стороны обнародовали "Совместную декларацию КНР и ЮАР об установлении отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху", - говорится в сообщении китайского вещателя.
Как отмечается, в ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что чем более сложной становится международная обстановка, тем более страны Глобального Юга должны придерживаться независимости, единства и сотрудничества, совместно защищать международную честность и правосудие. Китай готов укреплять сотрудничество с ЮАР на многостороннем международном уровне, добавил председатель КНР.
"ЮАР готова продолжать оставаться надежным другом Китая, а также пользоваться установленными с Китаем отношениями всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху как возможностью для расширения и углубления практического сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сфере инфраструктуры, новых источников энергии, сокращения бедности и так далее", - сказал в свою очередь Рамафоса, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что стороны подписали ряд договоров о сотрудничестве, в том числе в области применения спутниковой навигационной системы BeiDou, строительства жилых зданий, торговли, доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, а также в сфере культурного наследия.
Рамафоса находится в Китае с государственным визитом. Он также примет участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине 4-6 сентября и в котором примут участие лидеры Китая и Африки. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".
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