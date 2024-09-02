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Половина итальянцев высказались за сокращение помощи Украине - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/opros-1970027258.html
Половина итальянцев высказались за сокращение помощи Украине
Половина итальянцев высказались за сокращение помощи Украине - РИА Новости, 02.09.2024
Половина итальянцев высказались за сокращение помощи Украине
Половина итальянцев считают, что Рим должен сократить помощь Киеву, 40% жителей страны высказали мнение, что Москва и Киев должны самостоятельно урегулировать... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:17
2024-09-02T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
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РИМ, 2 сен - РИА Новости. Половина итальянцев считают, что Рим должен сократить помощь Киеву, 40% жителей страны высказали мнение, что Москва и Киев должны самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного онлайн-изданием Affari Italiani По результатам исследования, проведенного социологическим институтом Lab21.01, 40,3% итальянцев высказались за то, чтобы Россия и Украина должны решить ситуацию без внешнего вмешательства. 28,9% итальянцев заявили, что другие страны должны продолжать отправлять оружие в индивидуальном порядке. 22,7% полагают, что Украина должна отдать часть своей территории России ради мира и 8,1% - что НАТО должна вмешаться в конфликт напрямую. Большая часть итальянцев (51,8%) считают, что Риму следует сократить помощь, которая в настоящее время направляется на Украину. Противоположного мнения о сохранении и увеличении поставок придерживаются 48,2% участников опроса. В отношении позиций президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского 38,8% респондентов заявили, что не чувствуют близости ни к одному из них. Российский лидер при этом получил чуть больше поддержки, чем его оппонент (30,9 против 30,3%). В телефонном опросе участие принимали две тысячи респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось с 9 по 15 августа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240829/opros-1969313802.html
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в мире, украина, россия, нато, италия, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Италия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Половина итальянцев высказались за сокращение помощи Украине

Опрос: половина итальянцев считает, что Рим должен сократить помощь Киеву

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 2 сен - РИА Новости. Половина итальянцев считают, что Рим должен сократить помощь Киеву, 40% жителей страны высказали мнение, что Москва и Киев должны самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного онлайн-изданием Affari Italiani
По результатам исследования, проведенного социологическим институтом Lab21.01, 40,3% итальянцев высказались за то, чтобы Россия и Украина должны решить ситуацию без внешнего вмешательства. 28,9% итальянцев заявили, что другие страны должны продолжать отправлять оружие в индивидуальном порядке. 22,7% полагают, что Украина должна отдать часть своей территории России ради мира и 8,1% - что НАТО должна вмешаться в конфликт напрямую.
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Большая часть итальянцев (51,8%) считают, что Риму следует сократить помощь, которая в настоящее время направляется на Украину. Противоположного мнения о сохранении и увеличении поставок придерживаются 48,2% участников опроса. В отношении позиций президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского 38,8% респондентов заявили, что не чувствуют близости ни к одному из них. Российский лидер при этом получил чуть больше поддержки, чем его оппонент (30,9 против 30,3%).
В телефонном опросе участие принимали две тысячи респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось с 9 по 15 августа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОИталияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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