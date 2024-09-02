Половина итальянцев высказались за сокращение помощи Украине
Опрос: половина итальянцев считает, что Рим должен сократить помощь Киеву
Вид города Рима. Архивное фото
РИМ, 2 сен - РИА Новости. Половина итальянцев считают, что Рим должен сократить помощь Киеву, 40% жителей страны высказали мнение, что Москва и Киев должны самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного онлайн-изданием Affari Italiani
По результатам исследования, проведенного социологическим институтом Lab21.01, 40,3% итальянцев высказались за то, чтобы Россия и Украина должны решить ситуацию без внешнего вмешательства. 28,9% итальянцев заявили, что другие страны должны продолжать отправлять оружие в индивидуальном порядке. 22,7% полагают, что Украина должна отдать часть своей территории России ради мира и 8,1% - что НАТО должна вмешаться в конфликт напрямую.
Большая часть итальянцев (51,8%) считают, что Риму следует сократить помощь, которая в настоящее время направляется на Украину. Противоположного мнения о сохранении и увеличении поставок придерживаются 48,2% участников опроса. В отношении позиций президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского 38,8% респондентов заявили, что не чувствуют близости ни к одному из них. Российский лидер при этом получил чуть больше поддержки, чем его оппонент (30,9 против 30,3%).
В телефонном опросе участие принимали две тысячи респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось с 9 по 15 августа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.