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Россияне рассказали о самых частых вопросах на собеседовании - РИА Новости, 02.09.2024
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08:38 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/opros-1969894085.html
Россияне рассказали о самых частых вопросах на собеседовании
Россияне рассказали о самых частых вопросах на собеседовании - РИА Новости, 02.09.2024
Россияне рассказали о самых частых вопросах на собеседовании
Почти 80% россиян на собеседовании спрашивали о личной жизни, причем женщины получали такие вопросы чаще мужчин, подсчитали для РИА Новости специалисты hh.ru. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:38
2024-09-02T08:38
общество
пособие по безработице
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 80% россиян на собеседовании спрашивали о личной жизни, причем женщины получали такие вопросы чаще мужчин, подсчитали для РИА Новости специалисты hh.ru. "Рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата, возглавляют вопросы о личной жизни россиян – с подобным интересом со стороны работодателей столкнулись сразу 78% респондентов. Причем женщины на собеседованиях продолжают получать вопросы о семейном положении чаще, чем мужчины (81% против 75%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие почти две тысячи респондентов. Также работодатели часто интересовались наличием судимости, задолженностями в банках и кредитах. А про знак зодиака спрашивали у каждого десятого потенциального работника. По мнению респондентов, работодателям во время собеседования стоит избегать вопросов о внешности, знаке зодиака, религиозных взглядах, а также политических убеждениях и сексуальной ориентации. Такие вопросы вызывают негатив и непонимание со стороны соискателей. Отмечается, что чаще всего неприемлемыми вопросы о семейном положении считают молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. В свою очередь вопросы, связанные с внешностью сильнее всего, отталкивают респондентов среднего возраста от 25 до 36 лет.
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общество, пособие по безработице
Общество, Пособие по безработице
Россияне рассказали о самых частых вопросах на собеседовании

Hh.ru: почти 80% россиян на собеседовании спрашивали о личной жизни

© iStock.com / AmnajKhetsamtipСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© iStock.com / AmnajKhetsamtip
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 80% россиян на собеседовании спрашивали о личной жизни, причем женщины получали такие вопросы чаще мужчин, подсчитали для РИА Новости специалисты hh.ru.
"Рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата, возглавляют вопросы о личной жизни россиян – с подобным интересом со стороны работодателей столкнулись сразу 78% респондентов. Причем женщины на собеседованиях продолжают получать вопросы о семейном положении чаще, чем мужчины (81% против 75%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие почти две тысячи респондентов.
Также работодатели часто интересовались наличием судимости, задолженностями в банках и кредитах. А про знак зодиака спрашивали у каждого десятого потенциального работника.
По мнению респондентов, работодателям во время собеседования стоит избегать вопросов о внешности, знаке зодиака, религиозных взглядах, а также политических убеждениях и сексуальной ориентации. Такие вопросы вызывают негатив и непонимание со стороны соискателей.
Отмечается, что чаще всего неприемлемыми вопросы о семейном положении считают молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. В свою очередь вопросы, связанные с внешностью сильнее всего, отталкивают респондентов среднего возраста от 25 до 36 лет.
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