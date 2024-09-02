https://ria.ru/20240902/opek-1969889788.html

ОПЕК+ лучше отложить решение об увеличении нефтедобычи, считает эксперт

ОПЕК+ лучше отложить решение об увеличении нефтедобычи, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2024

ОПЕК+ лучше отложить решение об увеличении нефтедобычи, считает эксперт

Текущая неопределенность на рынке нефти с некоторой склонностью к пессимизму говорит о том, что ОПЕК+ было бы лучше отложить решение о возврате к росту добычи с РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:56

2024-09-02T07:56

2024-09-02T07:56

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цены на нефть

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Текущая неопределенность на рынке нефти с некоторой склонностью к пессимизму говорит о том, что ОПЕК+ было бы лучше отложить решение о возврате к росту добычи с октября ещё на пару месяцев, прокомментировал РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "Каждая договоренность в рамках ОПЕК+ сопровождается оговоркой: запланированные величины добычи нефти являются условными и могут быть изменены в зависимости от рыночных условий. Для ОПЕК+ сейчас было бы целесообразно дождаться явных сигналов ускорения экономики и роста цен на нефть, прежде чем объявлять об увеличении добычи, то есть отложить принятие решения на один-два месяца", - сказал эксперт. По его словам, сейчас глобальное потребление нефти растет, но гораздо медленнее, чем казалось вероятным в начале года, когда планировались меры ОПЕК+, направленные на восстановление добычи. Кроме того, не внушают оптимизма такие показатели, как динамика запасов в США и импорт нефти Китаем. Кроме того, рынок почти не реагирует на негативные новостные факторы. Так, в последнюю декаду августа цена на нефть почти не выросла, несмотря на частичную остановку добычи и экспорта нефти в Ливии из-за противостояния между соперничающими политическими фракциями, а также появившейся информации о планах Ирака сократить добычу для компенсации превышения квоты в прошлых месяцах. Еще один фактор - поведение на рынке портфельных инвесторов, которые активно используют нефтяные фьючерсы как финансовые инструменты хеджирования. Как отметил Колобанов, реагируя на слабый рост мирового спроса инвесторы сократили свои позиции по нефти. "При этом неизвестно, учтено ли возможное решение ОПЕК+ о продлении ограничений в их портфелях - если нет, то объявление об этом может в краткосрочном периоде резко взвинтить цены за счет скупки фьючерсов такими игроками", - добавил он. В пользу выполнения запланированного увеличения добычи с октября остается только ожидание снижения в сентябре учётной ставки ФРС США и других финансовых регуляторов, что должно оживить экономическую активность и, в свою очередь, повысить спрос на ресурсы, объяснил Колобанов.

https://ria.ru/20240730/tramp-1962815866.html

https://ria.ru/20240603/opek-1950141515.html

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сша, китай, ливия, сергей колобанов, опек, федеральная резервная система сша, цены на нефть