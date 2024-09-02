ОПЕК+ лучше отложить решение об увеличении нефтедобычи, считает эксперт
Эксперт Колобанов: ОПЕК+ лучше отложить решение о наращивании нефтедобычи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Текущая неопределенность на рынке нефти с некоторой склонностью к пессимизму говорит о том, что ОПЕК+ было бы лучше отложить решение о возврате к росту добычи с октября ещё на пару месяцев, прокомментировал РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
"Каждая договоренность в рамках ОПЕК+ сопровождается оговоркой: запланированные величины добычи нефти являются условными и могут быть изменены в зависимости от рыночных условий. Для ОПЕК+ сейчас было бы целесообразно дождаться явных сигналов ускорения экономики и роста цен на нефть, прежде чем объявлять об увеличении добычи, то есть отложить принятие решения на один-два месяца", - сказал эксперт.
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Кроме того, рынок почти не реагирует на негативные новостные факторы. Так, в последнюю декаду августа цена на нефть почти не выросла, несмотря на частичную остановку добычи и экспорта нефти в Ливии из-за противостояния между соперничающими политическими фракциями, а также появившейся информации о планах Ирака сократить добычу для компенсации превышения квоты в прошлых месяцах.
Еще один фактор - поведение на рынке портфельных инвесторов, которые активно используют нефтяные фьючерсы как финансовые инструменты хеджирования. Как отметил Колобанов, реагируя на слабый рост мирового спроса инвесторы сократили свои позиции по нефти. "При этом неизвестно, учтено ли возможное решение ОПЕК+ о продлении ограничений в их портфелях - если нет, то объявление об этом может в краткосрочном периоде резко взвинтить цены за счет скупки фьючерсов такими игроками", - добавил он.
В пользу выполнения запланированного увеличения добычи с октября остается только ожидание снижения в сентябре учётной ставки ФРС США и других финансовых регуляторов, что должно оживить экономическую активность и, в свою очередь, повысить спрос на ресурсы, объяснил Колобанов.
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