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В Омской области пьяный охотник выстрелил из ружья в грудь мужчине
В Омской области пьяный охотник выстрелил из ружья в грудь мужчине - РИА Новости, 02.09.2024
В Омской области пьяный охотник выстрелил из ружья в грудь мужчине
Пьяный 44-летний охотник споткнулся и выстрелил из ружья в грудь 22-летнему мужчине во время открытия охотничьего сезона в Омской области, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:00
2024-09-02T17:00
2024-09-02T17:00
происшествия
омская область
горьковский район
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ОМСК, 2 сен - РИА Новости. Пьяный 44-летний охотник споткнулся и выстрелил из ружья в грудь 22-летнему мужчине во время открытия охотничьего сезона в Омской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Несчастный случай произошел в Горьковском районе Омской области 31 августа. Мужчины находились в охотничьем угодье "Юрьевское". "Сорока четырехлетний охотник находился в состоянии опьянения. Он шел с ружьем и случайно выстрелил в область грудной клетки другому 22-летнему охотнику. От этого молодой человек скончался в больнице. На месте нашли гладкоствольные ружья, а также патроны 12 калибра и гильзы", - рассказал источник. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20240821/sluchaynost-1967437879.html
омская область
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происшествия, омская область, горьковский район
Происшествия, Омская область, Горьковский район
В Омской области пьяный охотник выстрелил из ружья в грудь мужчине
Пьяный омский охотник споткнулся и выстрелил из ружья в грудь 22-летнему мужчине
ОМСК, 2 сен - РИА Новости. Пьяный 44-летний охотник споткнулся и выстрелил из ружья в грудь 22-летнему мужчине во время открытия охотничьего сезона в Омской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Несчастный случай произошел в Горьковском районе Омской области 31 августа. Мужчины находились в охотничьем угодье "Юрьевское".
"Сорока четырехлетний охотник находился в состоянии опьянения. Он шел с ружьем и случайно выстрелил в область грудной клетки другому 22-летнему охотнику. От этого молодой человек скончался в больнице. На месте нашли гладкоствольные ружья, а также патроны 12 калибра и гильзы", - рассказал источник.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".