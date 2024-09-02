https://ria.ru/20240902/ohotnik-1970045851.html

В Омской области пьяный охотник выстрелил из ружья в грудь мужчине

В Омской области пьяный охотник выстрелил из ружья в грудь мужчине - РИА Новости, 02.09.2024

В Омской области пьяный охотник выстрелил из ружья в грудь мужчине

Пьяный 44-летний охотник споткнулся и выстрелил из ружья в грудь 22-летнему мужчине во время открытия охотничьего сезона в Омской области, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:00

2024-09-02T17:00

2024-09-02T17:00

происшествия

омская область

горьковский район

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ОМСК, 2 сен - РИА Новости. Пьяный 44-летний охотник споткнулся и выстрелил из ружья в грудь 22-летнему мужчине во время открытия охотничьего сезона в Омской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Несчастный случай произошел в Горьковском районе Омской области 31 августа. Мужчины находились в охотничьем угодье "Юрьевское". "Сорока четырехлетний охотник находился в состоянии опьянения. Он шел с ружьем и случайно выстрелил в область грудной клетки другому 22-летнему охотнику. От этого молодой человек скончался в больнице. На месте нашли гладкоствольные ружья, а также патроны 12 калибра и гильзы", - рассказал источник. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20240821/sluchaynost-1967437879.html

омская область

горьковский район

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происшествия, омская область, горьковский район