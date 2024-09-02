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В Новгородской области подожгли искусственные цветы на "Вечном огне"
В Новгородской области подожгли искусственные цветы на "Вечном огне" - РИА Новости, 02.09.2024
В Новгородской области подожгли искусственные цветы на "Вечном огне"
Двое молодых людей подожгли искусственные цветы, возложенные на мемориале "Вечный огонь" в городе Чудово, проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:02
2024-09-02T21:02
2024-09-02T21:02
происшествия
чудовский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Двое молодых людей подожгли искусственные цветы, возложенные на мемориале "Вечный огонь" в городе Чудово, проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону в Telegram-канале. "ОМВД России по Чудовскому району проводит проверку по информации в сети интернет о том, что двое молодых людей ночью поджигали искусственные цветы, возложенные на мемориале "Вечный огонь" в городе Чудово", - говорится в сообщении Уточняется, что полицейские просматривают видеозаписи и опрашивают свидетелей. Как сообщил на своей странице в соцсетях глава Чудовского района Виктор Шеляпин, инцидент произошел в понедельник ночью. "Все последствия акта вандализма устранены. Мемориальный комплекс находится в нормативном состоянии", - уточнил Шеляпин. Это не первый акт вандализма в этом году в области. В конце июля житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", его арестовали по обвинению в повреждении памятника.
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происшествия, чудовский район, чудово, россия, новгородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Чудовский район, Чудово, Россия, Новгородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новгородской области подожгли искусственные цветы на "Вечном огне"
В Чудове двое молодых людей подожгли цветы на мемориале "Вечный огонь"