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В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2024
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18:18 02.09.2024 (обновлено: 18:30 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/obstrely-1970067769.html
В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2024
В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по 6 населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:18
2024-09-02T18:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
украина
происшествия
шебекино
муром
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по 6 населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удары по шести населённым пунктам. Ранены два мирных жителя. Под повторный обстрел попал город Шебекино. Ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины - поверхностная рана шеи. Попутным транспортом оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшим оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.Уточняется, что в городе повреждены фасад здания пожарно-спасательной части, кровля административного здания одного из предприятий, автобус и два легковых автомобиля. Также повреждена линия электропередачи - часть города временно остаётся без света.По данным главы региона, вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Муром также отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.Кроме того, Гладков сообщил, что миномётному обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района - повреждён один легковой автомобиль, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также в районе беспилотником атаковано село Новое — в результате сбросов двух взрывных устройств повреждён легковой автомобиль."В Грайворонском городском округе под вражеский обстрел попало село Дроновка. В результате прилётов артснарядов в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор, а также разрушены сарай и летняя кухня. В селе Замостье дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома, после чего загорелась сухая трава. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил глава Белгородской области.
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, украина, происшествия, шебекино, муром
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия, Шебекино, Муром
В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека

Гладков: ВСУ атаковали 6 населенных пунктов в Белгородской области, ранены двое

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела в Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по 6 населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли удары по шести населённым пунктам. Ранены два мирных жителя. Под повторный обстрел попал город Шебекино. Ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины - поверхностная рана шеи. Попутным транспортом оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшим оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
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Уточняется, что в городе повреждены фасад здания пожарно-спасательной части, кровля административного здания одного из предприятий, автобус и два легковых автомобиля. Также повреждена линия электропередачи - часть города временно остаётся без света.
По данным главы региона, вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Муром также отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
Кроме того, Гладков сообщил, что миномётному обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района - повреждён один легковой автомобиль, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также в районе беспилотником атаковано село Новое — в результате сбросов двух взрывных устройств повреждён легковой автомобиль.
«
"В Грайворонском городском округе под вражеский обстрел попало село Дроновка. В результате прилётов артснарядов в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор, а также разрушены сарай и летняя кухня. В селе Замостье дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома, после чего загорелась сухая трава. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил глава Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаПроисшествияШебекиноМуром
 
 
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