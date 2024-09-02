В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека
Гладков: ВСУ атаковали 6 населенных пунктов в Белгородской области, ранены двое
Последствия обстрела в Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по 6 населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"ВСУ нанесли удары по шести населённым пунктам. Ранены два мирных жителя. Под повторный обстрел попал город Шебекино. Ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины - поверхностная рана шеи. Попутным транспортом оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшим оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
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Уточняется, что в городе повреждены фасад здания пожарно-спасательной части, кровля административного здания одного из предприятий, автобус и два легковых автомобиля. Также повреждена линия электропередачи - часть города временно остаётся без света.
Кроме того, Гладков сообщил, что миномётному обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района - повреждён один легковой автомобиль, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также в районе беспилотником атаковано село Новое — в результате сбросов двух взрывных устройств повреждён легковой автомобиль.
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"В Грайворонском городском округе под вражеский обстрел попало село Дроновка. В результате прилётов артснарядов в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор, а также разрушены сарай и летняя кухня. В селе Замостье дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома, после чего загорелась сухая трава. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил глава Белгородской области.
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