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В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2024

В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по 6 населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:18

2024-09-02T18:18

2024-09-02T18:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

украина

происшествия

шебекино

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по 6 населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли удары по шести населённым пунктам. Ранены два мирных жителя. Под повторный обстрел попал город Шебекино. Ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины - поверхностная рана шеи. Попутным транспортом оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшим оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.Уточняется, что в городе повреждены фасад здания пожарно-спасательной части, кровля административного здания одного из предприятий, автобус и два легковых автомобиля. Также повреждена линия электропередачи - часть города временно остаётся без света.По данным главы региона, вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Муром также отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.Кроме того, Гладков сообщил, что миномётному обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района - повреждён один легковой автомобиль, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также в районе беспилотником атаковано село Новое — в результате сбросов двух взрывных устройств повреждён легковой автомобиль."В Грайворонском городском округе под вражеский обстрел попало село Дроновка. В результате прилётов артснарядов в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор, а также разрушены сарай и летняя кухня. В селе Замостье дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома, после чего загорелась сухая трава. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил глава Белгородской области.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, украина, происшествия, шебекино, муром