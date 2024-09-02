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Украинские войска обстреляли школу в Каховке - РИА Новости, 02.09.2024
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Украинские войска обстреляли школу в Каховке
Украинские войска обстреляли школу в Каховке - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские войска обстреляли школу в Каховке
Украинские войска обстреляли неэксплуатируемое здание школы в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:41
2024-09-02T14:41
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли неэксплуатируемое здание школы в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Киев поздравил школьников Каховки с первым учебным днем. ВСУ обстреляли неэксплуатируемое здание школы. Здание повреждено", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, информации о жертвах нет. "Это все, что нужно знать о "доблестной армии" президента-лицедея. И о режиме, воюющим с безоружными и детьми", - подчеркнул Филипчук.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли школу в Каховке

ВСУ обстреляли неэксплуатируемое здание школы в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли неэксплуатируемое здание школы в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«
"Киев поздравил школьников Каховки с первым учебным днем. ВСУ обстреляли неэксплуатируемое здание школы. Здание повреждено", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, информации о жертвах нет.
"Это все, что нужно знать о "доблестной армии" президента-лицедея. И о режиме, воюющим с безоружными и детьми", - подчеркнул Филипчук.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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