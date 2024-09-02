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Украинские войска обстреляли школу в Каховке
Украинские войска обстреляли школу в Каховке - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские войска обстреляли школу в Каховке
Украинские войска обстреляли неэксплуатируемое здание школы в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:41
2024-09-02T14:41
2024-09-02T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли неэксплуатируемое здание школы в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Киев поздравил школьников Каховки с первым учебным днем. ВСУ обстреляли неэксплуатируемое здание школы. Здание повреждено", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, информации о жертвах нет. "Это все, что нужно знать о "доблестной армии" президента-лицедея. И о режиме, воюющим с безоружными и детьми", - подчеркнул Филипчук.
https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли школу в Каховке
ВСУ обстреляли неэксплуатируемое здание школы в Херсонской области