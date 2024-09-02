https://ria.ru/20240902/obstrel-1969990608.html

Украинские войска обстреляли школу в Каховке

Украинские войска обстреляли школу в Каховке - РИА Новости, 02.09.2024

Украинские войска обстреляли школу в Каховке

Украинские войска обстреляли неэксплуатируемое здание школы в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:41

2024-09-02T14:41

2024-09-02T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли неэксплуатируемое здание школы в городе Каховка Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Киев поздравил школьников Каховки с первым учебным днем. ВСУ обстреляли неэксплуатируемое здание школы. Здание повреждено", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, информации о жертвах нет. "Это все, что нужно знать о "доблестной армии" президента-лицедея. И о режиме, воюющим с безоружными и детьми", - подчеркнул Филипчук.

https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, украина