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В Харьковской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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В Харьковской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
В Харьковской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 02.09.2024
В Харьковской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Богодуховском районе Харьковской области на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:41
2024-09-02T09:41
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в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Богодуховском районе Харьковской области на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Украинские СМИ в понедельник утром сообщали о взрывах в Харькове. Синегубов сообщил, что в понедельник около 8.00 мск после взрывов в селе Старый Мерчик Богодуховского района был поврежден объект инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html
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в мире, харьковская область, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры

В Харьковской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Богодуховском районе Харьковской области на Украине после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ в понедельник утром сообщали о взрывах в Харькове.
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Синегубов сообщил, что в понедельник около 8.00 мск после взрывов в селе Старый Мерчик Богодуховского района был поврежден объект инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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