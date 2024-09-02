https://ria.ru/20240902/oae-1970039708.html
Расширение БРИКС укрепило экономические позиции, заявили в ОАЭ
Расширение БРИКС укрепило экономические позиции, заявили в ОАЭ - РИА Новости, 02.09.2024
Расширение БРИКС укрепило экономические позиции, заявили в ОАЭ
Расширение БРИКС в 2024 году укрепило укрепило экономические позиции этой организации, считает замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури, его слова приводит... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:51
2024-09-02T16:51
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ДУБАЙ, 2 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС в 2024 году укрепило укрепило экономические позиции этой организации, считает замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури, его слова приводит эмиратское информационное агентство WAM. "Расширение БРИКС в 2024 году значительно укрепило экономическое положение группы, которая в настоящее время представляет около 45% населения мира и 25% мирового экспорта. Совокупный ВВП членов БРИКС составляет 29% мирового ВВП", - отметил он. По его словам, членство ОАЭ в БРИКС представляет собой исключительную возможность для открытия обширных экономических, торговых и инвестиционных горизонтов со странами-членами, способствуя долгосрочному устойчивому экономическому росту ОАЭ и укрепляя их позиции как ведущего мирового экономического центра. По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Расширение вступило в силу с 1 января 2024 года. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html
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цены на нефть, оаэ, аргентина, бразилия, хавьер милей, брикс
Цены на нефть, ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Хавьер Милей, БРИКС
Расширение БРИКС укрепило экономические позиции, заявили в ОАЭ
Замминистра финансов ОАЭ: расширение укрепило экономические позиции БРИКС
ДУБАЙ, 2 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС в 2024 году укрепило укрепило экономические позиции этой организации, считает замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури, его слова приводит эмиратское информационное агентство WAM.
"Расширение БРИКС в 2024 году значительно укрепило экономическое положение группы, которая в настоящее время представляет около 45% населения мира и 25% мирового экспорта. Совокупный ВВП членов БРИКС составляет 29% мирового ВВП", - отметил он.
По его словам, членство ОАЭ в БРИКС представляет собой исключительную возможность для открытия обширных экономических, торговых и инвестиционных горизонтов со странами-членами, способствуя долгосрочному устойчивому экономическому росту ОАЭ и укрепляя их позиции как ведущего мирового экономического центра.
По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Расширение вступило в силу с 1 января 2024 года.
В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе.