https://ria.ru/20240902/oae-1970039708.html

Расширение БРИКС укрепило экономические позиции, заявили в ОАЭ

Расширение БРИКС укрепило экономические позиции, заявили в ОАЭ - РИА Новости, 02.09.2024

Расширение БРИКС укрепило экономические позиции, заявили в ОАЭ

Расширение БРИКС в 2024 году укрепило укрепило экономические позиции этой организации, считает замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури, его слова приводит... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:51

2024-09-02T16:51

2024-09-02T16:51

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ДУБАЙ, 2 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС в 2024 году укрепило укрепило экономические позиции этой организации, считает замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури, его слова приводит эмиратское информационное агентство WAM. "Расширение БРИКС в 2024 году значительно укрепило экономическое положение группы, которая в настоящее время представляет около 45% населения мира и 25% мирового экспорта. Совокупный ВВП членов БРИКС составляет 29% мирового ВВП", - отметил он. По его словам, членство ОАЭ в БРИКС представляет собой исключительную возможность для открытия обширных экономических, торговых и инвестиционных горизонтов со странами-членами, способствуя долгосрочному устойчивому экономическому росту ОАЭ и укрепляя их позиции как ведущего мирового экономического центра. По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Расширение вступило в силу с 1 января 2024 года. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе.

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html

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