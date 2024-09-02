https://ria.ru/20240902/netanjahu-1970100343.html

Нетаньяху объяснил необходимость военного контроля на границе Газы и Египта

Нетаньяху объяснил необходимость военного контроля на границе Газы и Египта - РИА Новости, 02.09.2024

Нетаньяху объяснил необходимость военного контроля на границе Газы и Египта

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел первую за два месяца пресс-конференцию, в ходе которой детально разъяснил необходимость военного... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:48

2024-09-02T21:48

2024-09-02T21:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел первую за два месяца пресс-конференцию, в ходе которой детально разъяснил необходимость военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, без которого, по его словам, невозможно добиться ни целей войны, ни возвращения заложников. В ходе своей речи премьер использовал карту, с помощью которой была разъяснена стратегическая важность этого участка границы с Египтом. Нетаньяху напомнил, что еще 20 лет назад настаивал на сохранении израильского контроля в Филадельфийском коридоре, так как в противном случае сектор Газа превратится в террористического "монстра". Премьер в очередной раз подчеркнул, что палестинские радикалы контрабандой ввезли огромное количество оружия через подземные туннели, проложенные под границей. "(Израильский военный контроль - ред.) Филадельфийского коридора имеет кардинальную важность как для возвращения заложников, так и для того, чтобы ХАМАС был побежден в секторе Газа. Мы поставили перед собой четыре цели войны: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех похищенных, гарантировать, что Газа не будет представлять угрозу, и безопасно вернуть жителей в свои дома на севере. Три цели войны проходят через одно место - Филадельфийскую коридор. Это трубопровод кислорода и вооружений для ХАМАС", - заявил Нетаньяху. По словам премьера, если Израиль поддастся внутреннему и международному давлению и покинет Филадельфийский коридор, то вернуться туда уже не сможет. Эти слова были произнесены для тех в израильском обществе, кто считает возможным заключить сделку с ХАМАС об освобождении заложников, а затем вернуть военных на позиции, которые должны быть оставлены в рамках сделки. "Мы уже видели этот фильм. Когда мы покидали сектор Газа (план одностороннего размежевания в 2005 году - ред.), мы говорили - с первой ракетой мы входим назад. Прошло 20 лет, а мы так и не вошли. Это непросто сделать, это не вопрос военной тактики. Если мы уйдем, мы не вернемся. Нам будет трудно преодолеть международное давление", - констатировал глава еврейского государства. Нетаньяху выразил убеждение, что только продолжение сильного военного давления и контроль Филадельфийского коридора помогут вернуть заложников и завершить войну полной победой. Пресс-конференция была созвана на фоне массовых протестов в стране в поддержку заложников в секторе Газа. Тысячи израильтян уже третий день подряд выходят на улицы и требуют немедленного заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и возвращения заложников. Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаётся 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240902/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html

https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html

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в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году