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"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО - РИА Новости, 02.09.2024
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х обвинил поддерживающих НАТО в подстрекательстве к конфликтам. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:30
2024-09-02T11:30
2024-09-02T11:39
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х обвинил поддерживающих НАТО в подстрекательстве к конфликтам."НАТО не может предложить ничего хорошего Европе или миру. Те, кто поддерживает НАТО, являются разжигателями войны, которые просто хотят обогатить военно-промышленный комплекс", — написал он.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, европа, мик уоллес, нато
В мире, Россия, Европа, Мик Уоллес, НАТО
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
Экс-депутат ЕП Уоллес назвал тех, кто поддерживает НАТО, разжигателями войн